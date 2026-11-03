Islom Ismoilov réagit vivement à l'erreur fatale du Neftchi dans les dernières secondes

Le match contre Tractor Sazi en Oman, dans le cadre de l'AFC Champions League Elite (2-2), s'est terminé de manière très douloureuse pour le club de Fergana, le Neftchi. Ayant joué en supériorité numérique depuis la 62e minute et menant au score à la 94e minute, les joueurs de Fergana ont laissé échapper une victoire toute faite à cause d'une erreur grossière lors de la 9e minute du temps additionnel accordé par l'arbitre.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Neftchi, Islom Ismoilov, a fait une déclaration très vive et chargée d'émotion, admettant ouvertement que son équipe ne méritait absolument pas ce résultat et qu'en tant qu'entraîneur, il ne pouvait pas pardonner l'erreur commise dans les dernières secondes.

« Que voulait-il prouver ? » : Critique d'une erreur incompréhensible dans les derniers instants

L'entraîneur principal s'est attardé sur le scénario douloureux qui se répète lors des matchs à l'extérieur :

Un coup dur qui se répète : « Pour le deuxième déplacement consécutif, nous encaissons des buts douloureux en fin de match. L'erreur commise tout à la fin est une situation totalement incompréhensible » ;

Irresponsabilité sur le terrain : « Je me demande, que voulait prouver notre joueur dans cette situation ? Dans une situation simple, alors que le match se déroule et que nous devrions gagner, nous encaissons un but. Aujourd'hui, au lieu de gagner, nous avons perdu deux points. »

« Je ne me reconnais plus » : L'aveu douloureux de l'entraîneur

Ismoilov a exprimé sa profonde tristesse de voir le travail acharné des joueurs sur le terrain réduit à néant à cause d'une seule petite lacune :

Contrôle total du match : « Je ne suis pas du tout satisfait du match. Comme je l'ai dit, nous avons encaissé deux buts dans des situations simples. Nous avons totalement contrôlé le match et créé de nombreuses occasions dangereuses. L'adversaire, lui, a profité de ses deux seules opportunités » ;

Le fruit d'un travail douloureux : « C'est une situation très douloureuse et amère. Parce que nous avions fait un énorme travail sur le terrain. Les joueurs ont accompli une grande quantité de travail. Malheureusement, à cause d'une erreur insignifiante, nous avons encaissé un but amer dans les dernières secondes » ;

Un résultat impardonnable : « Dans l'ensemble, nous ne méritions pas ce résultat. Honnêtement, mes émotions sont à vif en ce moment. Je ne me reconnais plus. En tant qu'entraîneur, c'est une situation que je ne peux pas me pardonner, car nous avons laissé échapper une victoire toute faite. C'est une situation très triste et regrettable. »

Ayant perdu 2 points lors de la confrontation en Oman, le Neftchi poursuit son parcours dans le groupe avec 4 points, mais pour le staff technique, rétablir la concentration dans les dernières minutes avant les prochaines journées restera la tâche principale.