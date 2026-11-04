L'entraîneur de Neftchi s'adresse aux supporters et promet des médailles d'or

L'entraîneur principal du club de Fergana, le Neftchi, qui lutte pour la tête de la Super League d'Ouzbékistan, a mis fin aux incertitudes entourant son avenir à la tête de l'équipe. Islom Ismoilov a publié une déclaration sur sa page officielle de réseau social, annonçant sa décision de rester au club.

Le spécialiste a souligné dans son message qu'il ressentait profondément la responsabilité envers le club, la ville et les supporters dévoués, affirmant fermement que l'objectif unique est le titre de champion.

« Le football n'est pas qu'une question de score » : L'aveu sincère de l'entraîneur

Dans sa publication, Islom Ismoilov a souligné que l'unité d'équipe et les valeurs internes sont plus importantes que les résultats sportifs :

La valeur de la discipline et de la confiance : « Le football n'est pas seulement une question de score et de résultat. Le football, c'est le respect, la discipline et la confiance mutuelle. Défendre ces valeurs est parfois difficile, mais c'est là que réside la force qui fait d'une équipe une véritable équipe », a déclaré l'entraîneur ;

La raison de la décision : Le spécialiste a indiqué qu'il avait choisi de rester avec le club pour préserver l'ambiance au sein de l'équipe et mener à bien le grand projet entamé.

Le devoir envers Fergana et l'objectif principal : le titre de champion

L'entraîneur principal a noté que le soutien inégalé des supporters l'a encore plus motivé et qu'une tâche immense l'attend :

Gratitude envers les supporters : « Je ressens profondément votre confiance ainsi que mon devoir envers cette ville et ce club » ;

La seule réponse : des médailles d'or : « Nous ne répondrons à cela qu'avec le titre de champion. Ensemble, nous sommes forts. Merci à tous », a conclu Ismoilov.

Le maintien d'Islom Ismoilov au Neftchi a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les fans de football de Fergana, et cette décision devrait renforcer le moral de l'équipe dans la course au titre lors de la phase décisive de la saison.