Début dramatique de la 7e journée en Allemagne : Gladbach fait preuve de caractère et arrache les 3 points

Bundesliga allemandea débuté sa 7e journée avec un match dramatique, inattendu et riche en buts. Lors de la rencontre d'ouverture de la compétition, Stuttgart a accueilli sur son terrain le club de Borussia Mönchengladbach .

Dans un duel qui s'est transformé en véritable festival de buts pour les supporters, les visiteurs ont signé une victoire importante et pleine de caractère sur le score de 3-2, célébrant ainsi leur premier succès de la saison en cours.

Un but rapide de Demirović et une réponse forte des visiteurs

Bien que la rencontre ait débuté par des attaques tranchantes des hôtes, le contrôle du jeu a basculé en faveur des visiteurs :

Ouverture rapide du score : Dès la 5e minute, Ermedin Demirović a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage à Stuttgart (1-0) ;

Équilibre avant la pause : À la 38e minute, Joe Scally a rétabli l'équilibre, renvoyant les équipes aux vestiaires sur un score de parité (1-1) ;

La seconde période intense du Borussia : À la 51e minute, Martino a donné l'avantage aux visiteurs (1-2), puis à la 66e minute, Honorat a creusé l'écart (1-3) ;

Persévérance et doublé de Demirović : À la 83e minute, Demirović a marqué une nouvelle fois pour réduire le score (2-3), mais les hôtes n'ont pas réussi à égaliser dans les minutes restantes.

Situation au classement

Le résultat obtenu a eu l'impact suivant sur la position des équipes au classement :

Stuttgart : Après cette défaite à domicile, l'équipe reste à la 14e place avec 6 points ;

Borussia M : En remportant ses 3 premiers points de la saison, l'équipe fait un premier pas pour sortir d'une situation complexe, bien qu'elle soit toujours en bas de tableau.

Feuille de match :

Bundesliga. 7e journée

Stuttgart — Borussia M 2:3