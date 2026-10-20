Stuttgart — Atl. Madrid : compositions et direct commenté

33
Grischa Prömel (Stuttgart) s'est montré trop agressif en essayant d'esquiver son adversaire, et l'arbitre a sifflé une faute.
32
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) adresse un excellent centre dans la surface de réparation. Cependant, le défenseur adverse reste vigilant et éloigne le danger.
31
8:2 au total des tirs. Pour l'instant, le nombre de tirs cadrés est de 3:0.
31
Julián Álvarez (Atlético Madrid) récupère le ballon repoussé aux abords de la surface, mais sa frappe est contrée par un défenseur.
29
Alejandro Grimaldo a délivré un corner dangereux, le ballon est arrivé sur la tête de Marc Pubill (Atlético de Madrid), mais sa reprise de près a manqué de précision et a filé au-dessus de la barre transversale.
29
Alejandro Grimaldo (Atl. Madrid) s'apprête à tirer le corner.
29
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) a tenté de transmettre le ballon à un coéquipier, mais le défenseur a bien contré. Le ballon est sorti des limites et un corner a été accordé. L'Atletico Madrid aura l'occasion de se créer une situation dangereuse devant le but adverse.
27
Angelo Stiller (Stuttgart) a fait un une-deux avec Deniz Undav, mais l'attaque a avorté.
25
Grisha Prömel (Stuttgart) est signalé nettement hors-jeu, et l'arbitre arrête le jeu après que l'assistant a levé son drapeau.
23
Chris Führich (Stuttgart) tire le corner et centre dans la surface, mais la défense adverse veille et dégage le ballon.
23
Chris Führich (Stuttgart) a entamé un raid solitaire, mais un défenseur adverse l'a arrêté, empêchant une situation dangereuse. L'arbitre principal et son assistant ont accordé un corner. Stuttgart aura l'occasion de se créer une occasion dangereuse devant le but adverse.
22
Ramon Hendriks (Stuttgart) a adressé une longue passe vers Chris Führich, mais Jan Oblak est sorti pour s'emparer du ballon.
22
Chris Führich (Stuttgart) envoie le corner dans la surface, mais un défenseur dégage le ballon.
21
Bilal El Khannouss (Stuttgart) s'est créé de l'espace et a tenté de centrer dans la surface. Cependant, un défenseur a taclé au moment décisif pour contrer le ballon. Le ballon sort des limites et Stuttgart va obtenir un corner.
20
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) a tenté de dribbler ses adversaires, mais le défenseur a bien interpellé le ballon.
20
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) envoie un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs adverses bloquent le ballon.
19
Serdar Gözübüyük siffle et accorde un coup franc suite à une faute de Giuliano Simeone (Atlético Madrid) sur son adversaire.
17🟨
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) écope d'un carton jaune sévère de la part de l'arbitre pour une petite faute.
16
Angelo Stiller (Stuttgart) a reçu une superbe passe, a éliminé un défenseur et sa frappe de l'extérieur de la surface est passée tout près du poteau gauche.
16
65:35 – possession de balle.
13
Occasion ! Chris Führich (Stuttgart) frappe depuis l'intérieur de la surface après une superbe passe de Deniz Undav, mais le ballon passe à côté du poteau gauche.
11
Angelo Stiller (Stuttgart) reprend de volée de l'extérieur de la surface. Sa frappe, dirigée vers la lucarne droite, est repoussée par Jan Oblak. Le ballon contré par un défenseur revient dans les pieds de Jamie Leweling (Stuttgart), qui tire instantanément de près, mais le cuir passe juste au-dessus de la barre.
9
Les joueurs de Stuttgart enchaînent de belles passes courtes pour construire une nouvelle attaque.
8
Chris Führich (Stuttgart) envoie un corner puissant mais imprécis, le ballon sort des limites du terrain. Sortie de but pour l'Atlético de Madrid.
7
Bilal El Khannouss (Stuttgart) décoche une frappe lourde de loin, mais un défenseur repousse le ballon. L'arbitre siffle, corner à suivre pour Stuttgart.
7
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) adresse un centre dans la surface, mais un défenseur écarte le danger.
5
Stuttgart construit son jeu avec des passes précises pour se créer de nouvelles occasions offensives.
3
Chris Führich (Stuttgart) décoche une frappe, mais sa tentative est complètement hors cadre et s'envole au-dessus de la barre transversale.
1
Josha Vagnoman (Stuttgart) récupère le ballon et décoche sans hésitation une frappe puissante vers le but, mais Jan Oblak est bien placé et repousse le tir !
1
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) joue le corner court au lieu de centrer dans la surface.
1
Bilal El Khannouss (Stuttgart) a parfaitement reçu une passe dans la surface et a visé le côté gauche du but, mais le gardien a détourné le tir. Stuttgart va obtenir un corner.
1⏱
Le match a commencé. La première mi-temps est lancée.
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Enfin, les joueurs entrent sur la pelouse ! Stuttgart donnera le coup d'envoi.
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Serdar Gözübüyük a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui, et il essaiera d'arbitrer équitablement en évitant les erreurs.
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Les compositions de départ des deux équipes ont déjà été annoncées et vous pouvez les retrouver dans les détails de ce match.
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Bonjour et bienvenue dans notre commentaire textuel minute par minute du match à venir. Nous essaierons de vous faire vivre les événements sur le terrain le plus fidèlement possible. Bon match.
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