Stuttgart — Atl. Madrid : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre Stuttgart et l'Atl. Madrid débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Stuttgart : 41. Seimen D., 24. Chabot J., 3. Hendriks R., 7. Mittelstädt M., 4. Vagnoman J., 21. Prömel G., 6. Stiller A., 10. Führich C., 18. Leweling J., 11. El Khannouss B., 26. Undav D. (capitaine).

Remplaçants de Stuttgart : 2. Al-Dakhil A., 22. Assinoun L., 1. Bredlow F., 9. Demirović E., 33. Funk M., 14. Hakes L., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 28. Nartey N., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L.

Entraîneur de Stuttgart : Hoeneß S.

Composition de départ de l'Atl. Madrid : 13. Oblak J. (capitaine), 14. Llorente M., 18. Pubill M., 17. Hancko D., 22. Grimaldo A., 20. Simeone G., 23. Hjulmand M., 8. Barrios P., 10. Baena A., 15. David J., 19. Álvarez J.

Remplaçants de l'Atl. Madrid : 5. Cardoso J., 46. Castillo J., 27. Domínguez J., 7. Lee Kang-in, 24. Le Normand R., 11. Lookman A., 30. Martínez D., 4. Mendoza R., 1. Musso J., 16. Ortiz A., 9. Sørloth A., 3. Vargas O.

Entraîneur de l'Atl. Madrid : Simeone D.