« Rubin » avait d’abord refusé : O‘rozov se bat désormais pour une place de titulaire

Le transfert de Jahongir O‘rozov au « Rubin » n’est pas le fruit de simples négociations. La première offre du club de Kazan, un contrat de quatre ans, avait été refusée, le camp du défenseur privilégiant l’intérêt des championnats européens. Malgré cela, le « Rubin » n’a pas abandonné et a repris les discussions pour le joueur de 22 ans.

Le défenseur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan a désormais une autre mission : prouver sur le terrain pourquoi il a été recruté en Russie. Car la défense centrale de l’équipe de Frank Artiga n’offre aucune place libre : une sérieuse concurrence l’attend pour s’y imposer.

Pourquoi la première offre avait-elle été refusée ?

Fin juin, l’agent d’O‘rozov, Shahriyor Eshboyev, avait confirmé que le « Rubin » avait proposé au joueur un contrat de quatre ans. À l’époque, le camp du défenseur n’avait toutefois pas accepté cette option.

Selon son agent, l’objectif principal d’O‘rozov était de jouer dans l’un des grands championnats européens. Des clubs d’Italie, d’Allemagne, d’Angleterre, de Turquie et des Pays-Bas auraient manifesté leur intérêt, certains suivant le joueur depuis plusieurs mois.

Malgré l’offre d’un bon salaire et d’un engagement à long terme par le club de Kazan, le joueur et ses représentants ont décidé d’attendre une option européenne.

Cette décision témoignait de la confiance d’O‘rozov en lui-même. Au lieu de choisir immédiatement une offre financièrement plus avantageuse après la Coupe du monde, il visait un objectif sportif plus élevé.

Quelle était l’importance réelle de l’option « Borussia » ?

Parmi les équipes intéressées par O‘rozov, le Borussia Mönchengladbach a été le club le plus cité. Le média allemand Kicker avait inclus l’Ouzbek parmi les défenseurs envisagés par le club de Bundesliga pour renforcer sa ligne défensive.

Le « Dinamo » Samarkand avait également indiqué qu’il restait ouvert aux négociations. La direction du club avait précisé que la clause libératoire d’O‘rozov s’élevait à un million de dollars et qu’elle était prête à coopérer en cas d’offre sérieuse.

Cependant, l’intérêt européen n’a pas débouché sur un contrat définitif. Le porte-parole du « Dinamo » a confirmé début juillet qu’aucune offre officielle du « Borussia » n’était encore arrivée.

Entre-temps, le « Rubin » n’a pas fermé la porte aux négociations. Le club de Kazan a maintenu son intérêt pour le défenseur et relancé l’accord.

Pourquoi le « Rubin » n’a-t-il pas renoncé ?

O‘rozov n’est pas un candidat choisi par hasard pour le « Rubin ». Le club de Kazan recherchait un joueur gaucher capable d’évoluer dans un système à trois défenseurs centraux.

Du haut de ses 190 centimètres, les points forts d’O‘rozov sont son jeu aérien, ses qualités physiques, ses interventions défensives et sa capacité à lancer les attaques depuis la défense par la première passe. Au début des négociations, il figurait parmi les leaders du championnat d’Ouzbékistan pour les récupérations et les duels remportés.

La détermination du « Rubin » a finalement porté ses fruits. En juillet, l’entraîneur du « Dinamo » Samarkand, Vadim Abramov, avait déclaré que les deux clubs s’étaient entendus sur le montant du transfert et que la décision dépendait désormais du joueur et de ses conditions personnelles.

Ainsi, l’option initialement refusée est devenue, quelques semaines plus tard, la piste la plus concrète de la carrière d’O‘rozov.

La principale concurrence viendra-t-elle de Nijegorodov ?

Frank Artiga utilise souvent une défense à trois au « Rubin ». L’entraîneur espagnol dirige le club de Kazan depuis janvier 2026 et son contrat court jusqu’à l’été 2027.

Lors du premier match de la nouvelle saison contre Krasnodar, la défense à trois était composée de Yegor Teslenko, Konstantin Nijegorodov et du capitaine Igor Vujačić. Nijegorodov a été remplacé par Denil Maldonado à la 64e minute.

Le poste le plus naturel pour O‘rozov est le côté gauche de la défense à trois. Il joue du pied gauche et peut ainsi faire progresser le ballon depuis la défense à ce poste. Pour l’instant, Nijegorodov assume principalement ce rôle.

Le brassard de Vujačić et son statut de leader dans l’axe défensif consolident sa place. Teslenko fait lui aussi partie des joueurs de base auxquels le staff accorde sa confiance. O‘rozov n’a donc aucune garantie d’intégrer immédiatement le onze de départ.

Mais la concurrence ne se limite pas à trois joueurs. L’effectif officiel du « Rubin » comprend également des défenseurs capables d’évoluer dans l’axe, comme Maldonado, Maksim Ignatyev, Uroš Drezgič et Nikita Lobov.

La mission d’O‘rozov sera de montrer à l’entraînement non seulement sa supériorité physique, mais aussi la discipline positionnelle et la qualité technique exigées par Artiga.

Les conditions de l’accord envoient un signal important

Selon Sport24, O‘rozov rejoint le « Rubin » en prêt. Le club de Kazan paiera le prêt, prendra en charge le salaire du joueur et devra obligatoirement lever l’option d’achat s’il participe à au moins la moitié des matchs officiels.

Si ces conditions se confirment, les intérêts des deux parties convergeront.

Le « Rubin » aura la possibilité d’évaluer suffisamment O‘rozov. Le « Dinamo » percevra les revenus de son transfert définitif si le joueur évolue régulièrement. Pour le défenseur lui-même, chaque apparition influencera non seulement sa place dans l’équipe, mais aussi son futur contrat.

Cette structure financière montre que le club de Kazan n’a pas recruté O‘rozov pour compléter simplement son effectif. Le club prévoit de lui offrir une chance d’intégrer le onze de départ, mais il lui appartiendra de la saisir.

Le rêve européen est-il terminé ?

Le transfert au « Rubin » ne signifie pas qu’O‘rozov a renoncé à son objectif de jouer en Europe. Au contraire, la Premier League russe peut devenir pour lui un tremplin vers l’étape suivante.

Le défenseur de 22 ans doit désormais s’adapter à un championnat où les duels physiques sont intenses, la pression élevée et chaque erreur rapidement sanctionnée. S’il joue régulièrement au « Rubin » et consolide sa place en équipe nationale, l’intérêt des clubs européens pourrait renaître.

Mais il devra d’abord s’imposer dans la concurrence à Kazan. Le premier grand objectif d’O‘rozov n’est ni le « Real », ni le « Borussia », ni un autre club européen : c’est une place dans le onze de départ de Frank Artiga.

Le « Rubin » s’est battu pour le recruter malgré le premier refus. À O‘rozov de jouer désormais : il doit justifier la confiance du club sur le terrain et transformer ce transfert en nouvelle étape de sa carrière.

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