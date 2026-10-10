La Bundesliga allemande d'échecs, considérée comme le championnat de clubs le plus prestigieux et le plus puissant d'Europe, a officiellement débuté pour la saison 2026/2027. Uzchess selon le portail, 5 grands maîtres ouzbeks renommés ont été officiellement intégrés dans les 16 grands clubs qui se disputeront le titre cette saison.

Les trois premiers tours auront lieu du 9 au 11 octobre, où les meilleurs esprits de la planète s'affronteront sur 8 échiquiers.

Dans quels grands clubs jouent les stars ouzbèkes ?

Les joueurs d'échecs ouzbeks occupent une place importante au sein du champion en titre et des principaux favoris de la Bundesliga :

« SC Viernheim » — Nodirbek Abdusattorov: En tant que l'un des leaders clés de cette équipe détentrice du titre, Abdusattorov aidera à défendre la couronne ;

« OSG Baden-Baden » — Kasimdzhanov, Sindarov et Vokhidov : L'un des clubs les plus titrés de l'histoire de la Bundesliga, « Baden-Baden », compte trois grands maîtres ouzbeks dans ses rangs : l'ancien champion du monde Rustam Kasimdzhanov, Javokhir Sindarov et Shamsiddin Vokhidov ;

« FC Bayern München » — Nodirbek Yakubboev : Un autre de nos grands maîtres expérimentés, Nodirbek Yakubboev, jouera pour la section échecs du célèbre superclub munichois.

Selon le règlement de la compétition, le choix des cinq joueurs qui s'assiéront devant l'échiquier lors de la première journée sera annoncé par le staff technique des clubs avant chaque tour.

La génération dorée composée des héros de l'Olympiade

Ces joueurs d'échecs inscrits sur la liste des participants à la Bundesliga sont considérés comme les véritables leaders des échecs ouzbeks actuels :

Triomphe olympique : Nodirbek Abdusattorov et l'équipe nationale d'Ouzbékistan, menée par Javokhir Sindarov, ont atteint la plus haute marche du podium lors de l'Olympiade d'échecs 2026, rapportant une médaille d'or historique à notre pays ;

Excellente forme sportive : Nos jeunes grands maîtres, qui ne cessent de progresser dans le classement mondial, occupent désormais une place solide parmi les joueurs les plus précieux et les plus demandés à l'échelle des clubs européens.

Phénomène de la Bundesliga : une tradition depuis 1980

La Bundesliga allemande d'échecs n'est pas seulement un championnat national, mais la plateforme la plus prestigieuse réunissant l'élite mondiale des échecs :

16 équipes et 8 échiquiers : La compétition se déroule sans interruption depuis 1980. 16 des meilleures équipes s'y affrontent, avec des duels intenses menés en parallèle sur 8 échiquiers à chaque rencontre ;

Qualification pour le championnat d'Europe : Les équipes victorieuses de cette ligue deviennent les favorites absolues de la Coupe d'Europe des clubs.

Champion en titre Nodirbek Abdusattorov parviendra-t-il à conserver le titre de son club, ou le trio ouzbek du « Baden-Baden » remportera-t-il un nouveau trophée ? La saison de Bundesliga de cette année s'annonce plus passionnante que jamais pour les fans locaux.