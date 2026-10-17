Hamburger SV - Stuttgart : compositions et direct commenté
La rencontre de Bundesliga entre le Hamburger SV et Stuttgart débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ du Hamburger SV : 1. Heuer Fernandes D., 5. Hadzikadunic D., 33. Bornauw S., 24. Capaldo N., 37. Lemke L., 28. Muheim M., 4. Naderi B., 17. Omari U., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wulff D.
Remplaçants du Hamburger SV : 22. Amoako K., 7. El-Ouahdi Z., 11. Grønbæk A., 9. Moffi T., 43. Nandja S., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S., 23. Torunarigha J.
Entraîneur du Hamburger SV : Poulsen M.
Composition de départ de Stuttgart : 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirović E., 11. El Khannouss B., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 6. Stiller A., 26. Undav D. (capitaine), 4. Vagnoman J.
Remplaçants de Stuttgart : 22. Assinon L., 1. Bredlow F., 10. Führich C., 14. Hakes L., 17. Pejčinović D., 21. Prömel G., 44. Sauer L., 47. Spalt J., 45. Stergiou L.
Entraîneur de Stuttgart : Hoeneß S.
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