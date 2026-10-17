Hamburger SV - Stuttgart : compositions et direct commenté

·36·Sport
Hamburger SV - Stuttgart : compositions et direct commenté

La rencontre de Bundesliga entre le Hamburger SV et Stuttgart débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Hamburger SV : 1. Heuer Fernandes D., 5. Hadzikadunic D., 33. Bornauw S., 24. Capaldo N., 37. Lemke L., 28. Muheim M., 4. Naderi B., 17. Omari U., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wulff D.

Remplaçants du Hamburger SV : 22. Amoako K., 7. El-Ouahdi Z., 11. Grønbæk A., 9. Moffi T., 43. Nandja S., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S., 23. Torunarigha J.

Entraîneur du Hamburger SV : Poulsen M.

Composition de départ de Stuttgart : 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirović E., 11. El Khannouss B., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 6. Stiller A., 26. Undav D. (capitaine), 4. Vagnoman J.

Remplaçants de Stuttgart : 22. Assinon L., 1. Bredlow F., 10. Führich C., 14. Hakes L., 17. Pejčinović D., 21. Prömel G., 44. Sauer L., 47. Spalt J., 45. Stergiou L.

Entraîneur de Stuttgart : Hoeneß S.

En direct EN DIRECT
9
Deniz Undav (Stuttgart) a raté une énorme occasion. Un superbe centre trouve Undav dans la surface, qui place une tête, mais envoie le ballon largement au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort, sortie de but pour Sankt Pauli.
7
Jamie Leweling (Stuttgart) décide de jouer le corner court au lieu de centrer dans la surface.
6
Fabio Vieira (Hambourg) reçoit une excellente passe ras de terre et frappe depuis l'extérieur de la surface, mais c'est trop faible et le ballon s'envole dans les tribunes. Occasion gâchée ! Le sortie de but pour Stuttgart est accordée.
3
Stuttgart semble trouver son jeu et contrôle le ballon. Ils attendent le bon moment pour créer de nouvelles opportunités offensives.
1
Occasion gâchée. Angelo Stiller (Stuttgart) récupère le ballon repoussé dans la surface et le glisse juste à côté du poteau droit. Le ballon sort, le jeu reprend par un renvoi aux 5,50m pour Hambourg.
1
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
18:30
Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Stuttgart va donner le coup d'envoi.
18:30
L'arbitre principal du match d'aujourd'hui sera Robert Hartmann.
18:30
Vous pouvez consulter les compositions et les détails du match avant le coup d'envoi.
18:30
Match : Hambourg SV - Stuttgart. Score : -. Commentaire : Bienvenue sur notre direct textuel. Nous essayerons de vous donner des informations détaillées sur les événements sur le terrain. Il reste très peu de temps avant le début du match.
Hamburger SVStuttgartBundesligaFootballAllemagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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