Sensation à Leverkusen : Stuttgart bat le Bayer 4-2

Bundesliga allemandeLa 8e journée a été marquée par deux rencontres cruciales. Au stade BayArena de Leverkusen, les supporters ont assisté à un véritable festival de buts et à une surprise inattendue : le Bayer, leader du tournoi, s'est incliné 2-4 à domicile face à Stuttgart.

Dans un match disputé en parallèle, le RB Leipzig a remporté une victoire convaincante à l'extérieur contre Schalke, consolidant ainsi sa position dans la course au titre.

Drame à Leverkusen : Le récital de Demirović et la victoire de Stuttgart

Le choc entre le Bayer et Stuttgart a été ouvert et intense dès les premières minutes :

Un début fulgurant des visiteurs : Ermedin Demirović a ouvert le score à la 14e minute, suivi par Jamie Leweling qui a doublé la mise à la 22e minute ;

La réponse de Schick : À la 28e minute, l'attaquant expérimenté Patrik Schick a réduit l'écart pour les hôtes, relançant le suspense ;

Les coups décisifs de Stuttgart : En début de seconde période, à la 51e minute, Bilal El Khannouss a porté le score à 1-3, puis Demirović a signé un doublé à la 65e minute, scellant pratiquement le sort du match ;

Dernière tentative : Le but inscrit par Ibrahim Maza à la 79e minute n'a pas pu sauver le Bayer de la défaite — score final 2-4.

Après cette victoire, Stuttgart porte son total à 12 points, tandis que le Bayer reste bloqué à 13 points et occupe la 6e place.

Confiance à Gelsenkirchen : Leipzig dans le trio de tête

En déplacement sur la pelouse de Schalke, mal classé, Leipzig a fait valoir sa supériorité :

Buts de Nusa et Romulo : Antonio Nusa a ouvert le score à la 37e minute, et à la 78e minute, Romulo a inscrit le deuxième but des visiteurs, assurant la victoire 2-0 ;

Bond au classement : Grâce à ces 3 points, Leipzig totalise 18 points et grimpe à la 3e place du classement. Schalke, avec 6 points, reste dans la zone dangereuse à la 17e place.

Feuille de match et compositions

Bayer — Stuttgart 2:4

Buts : Schick (28), Maza (79) — Demirović (14, 65), Leweling (22), El Khannouss (51).

Bayer : Flekken, Gutiérrez, Quansah, Tapsoba, Medina, Fernandes, García (Boniface, 83), Vázquez (Hofmann, 62), Maza, Moreira (Tillman, 75), Schick.

Stuttgart : Seimen, Leweling, Jakel (Jeel, 65), Chabot, Hendriks, Karazor, Prömel, El Khannouss, Undav (Nartey, 72), Führich, Demirović.

Schalke — Leipzig 0:2