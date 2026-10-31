Sensation à Leverkusen : Stuttgart bat le Bayer 4-2

·6·Sport
Sensation à Leverkusen : Stuttgart bat le Bayer 4-2

Bundesliga allemandeLa 8e journée a été marquée par deux rencontres cruciales. Au stade BayArena de Leverkusen, les supporters ont assisté à un véritable festival de buts et à une surprise inattendue : le Bayer, leader du tournoi, s'est incliné 2-4 à domicile face à Stuttgart.

Dans un match disputé en parallèle, le RB Leipzig a remporté une victoire convaincante à l'extérieur contre Schalke, consolidant ainsi sa position dans la course au titre.

Drame à Leverkusen : Le récital de Demirović et la victoire de Stuttgart

Le choc entre le Bayer et Stuttgart a été ouvert et intense dès les premières minutes :

  • Un début fulgurant des visiteurs : Ermedin Demirović a ouvert le score à la 14e minute, suivi par Jamie Leweling qui a doublé la mise à la 22e minute ;

  • La réponse de Schick : À la 28e minute, l'attaquant expérimenté Patrik Schick a réduit l'écart pour les hôtes, relançant le suspense ;

  • Les coups décisifs de Stuttgart : En début de seconde période, à la 51e minute, Bilal El Khannouss a porté le score à 1-3, puis Demirović a signé un doublé à la 65e minute, scellant pratiquement le sort du match ;

  • Dernière tentative : Le but inscrit par Ibrahim Maza à la 79e minute n'a pas pu sauver le Bayer de la défaite — score final 2-4.

Après cette victoire, Stuttgart porte son total à 12 points, tandis que le Bayer reste bloqué à 13 points et occupe la 6e place.

Confiance à Gelsenkirchen : Leipzig dans le trio de tête

En déplacement sur la pelouse de Schalke, mal classé, Leipzig a fait valoir sa supériorité :

  • Buts de Nusa et Romulo : Antonio Nusa a ouvert le score à la 37e minute, et à la 78e minute, Romulo a inscrit le deuxième but des visiteurs, assurant la victoire 2-0 ;

  • Bond au classement : Grâce à ces 3 points, Leipzig totalise 18 points et grimpe à la 3e place du classement. Schalke, avec 6 points, reste dans la zone dangereuse à la 17e place.

Feuille de match et compositions

Bayer — Stuttgart 2:4

  • Buts : Schick (28), Maza (79) — Demirović (14, 65), Leweling (22), El Khannouss (51).

  • Bayer : Flekken, Gutiérrez, Quansah, Tapsoba, Medina, Fernandes, García (Boniface, 83), Vázquez (Hofmann, 62), Maza, Moreira (Tillman, 75), Schick.

  • Stuttgart : Seimen, Leweling, Jakel (Jeel, 65), Chabot, Hendriks, Karazor, Prömel, El Khannouss, Undav (Nartey, 72), Führich, Demirović.

Schalke — Leipzig 0:2

  • Buts : Nusa (37), Romulo (78).

  • Schalke : Karius, Katić, Kurucay, Becker (Ebimbe, 83), Tanaka, Adamu (Ljubicic, 57), Karaman, Aouchiche, Ayhan (Dzeko, 68), Hwang Hee-chan (Lasme, 83).

  • Leipzig : Vandevoordt, Lukeba, Raum, Henrichs (Baku, 76), Orbán, Reis (Baumgartner, 61), Elaynoui, Banzuzi (Seiwald, 85), Nusa, Gruda (Gomis, 76), Romulo (Bakayoko, 85).

BundesligaBayer LeverkusenStuttgartRB LeipzigFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Début dramatique de la 7e journée en Allemagne : Gladbach fait preuve de caractère et arrache les 3 pointsDébut dramatique de la 7e journée en Allemagne : Gladbach fait preuve de caractère et arrache les 3 points24 octobre 07:10Résultats de la 3e journée de Ligue Europa : la Juventus perd des points, Marseille s'inclineRésultats de la 3e journée de Ligue Europa : la Juventus perd des points, Marseille s'incline23 octobre 07:59OFI Crète - Bayer Leverkusen : compositions et direct commentéOFI Crète - Bayer Leverkusen : compositions et direct commenté22 octobre 20:48Bayer Leverkusen — Fribourg : compositions et direct commentéBayer Leverkusen — Fribourg : compositions et direct commenté18 octobre 17:22Stuttgart — B. Mönchengladbach : compositions et direct commentéStuttgart — B. Mönchengladbach : compositions et direct commenté23 octobre 22:28Lech Poznań — Bayer Leverkusen : compositions et directLech Poznań — Bayer Leverkusen : compositions et direct15 octobre 20:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis