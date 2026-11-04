Galatasaray bat Stuttgart à Istanbul, le Sporting intègre le top 5

La quatrième journée de l'UEFA Champions League a été marquée par des rencontres intenses et une distribution cruciale de points. À Istanbul, Galatasaray, qui recevait l'une des meilleures équipes allemandes, Stuttgart, a imposé une pression dès les premières minutes pour s'imposer sur un score convaincant de 2-0.

Dans une autre confrontation parallèle, le Sporting CP de Lisbonne a arraché une victoire importante sur la plus petite des marges lors de son déplacement face au Shakhtar Donetsk.

Le récital de 3 minutes de Batrakov : un coup de poing rapide de Galatasaray

L'atmosphère électrique du stade Ali Sami Yen a donné un avantage considérable aux hôtes dès le début :

Deux buts en 12 et 15 minutes : Héros du match, Batrakov a inscrit un doublé rapide en seulement trois minutes, scellant le score à 2-0.

L'impuissance des Allemands : Malgré les tentatives de Deniz Undav et Ermedin Demirović pour renverser la situation, la défense du club stambouliote et le gardien Uğurcan Çakır ont gardé leur cage inviolée.

Changement au classement : Grâce à cette victoire, Galatasaray porte son total à 6 points et occupe la 14e place, tandis que Stuttgart reste 8e avec 7 points.

Shakhtar — Sporting : L'unique frappe de Doumbia

Le géant lisboète, qui affiche une grande régularité en phase de groupes, a remporté un nouveau match crucial à l'extérieur :

Le but décisif à la 59e minute : Dans un match équilibré, c'est un tir précis d'Ousmane Diomande (Doumbia) en seconde période qui a fait la différence : 0-1.

Le Sporting dans le top 5 : Avec 9 points, les Lisboètes s'installent solidement à la 5e place du classement général. Le Shakhtar, avec 4 points, chute à la 18e place.

Cette journée de Ligue des Champions a intensifié la lutte pour les huit premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale.