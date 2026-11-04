Galatasaray bat Stuttgart à Istanbul, le Sporting intègre le top 5

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Galatasaray bat Stuttgart à Istanbul, le Sporting intègre le top 5

La quatrième journée de l'UEFA Champions League a été marquée par des rencontres intenses et une distribution cruciale de points. À Istanbul, Galatasaray, qui recevait l'une des meilleures équipes allemandes, Stuttgart, a imposé une pression dès les premières minutes pour s'imposer sur un score convaincant de 2-0.

Dans une autre confrontation parallèle, le Sporting CP de Lisbonne a arraché une victoire importante sur la plus petite des marges lors de son déplacement face au Shakhtar Donetsk.

Le récital de 3 minutes de Batrakov : un coup de poing rapide de Galatasaray

L'atmosphère électrique du stade Ali Sami Yen a donné un avantage considérable aux hôtes dès le début :

  • Deux buts en 12 et 15 minutes : Héros du match, Batrakov a inscrit un doublé rapide en seulement trois minutes, scellant le score à 2-0.

  • L'impuissance des Allemands : Malgré les tentatives de Deniz Undav et Ermedin Demirović pour renverser la situation, la défense du club stambouliote et le gardien Uğurcan Çakır ont gardé leur cage inviolée.

  • Changement au classement : Grâce à cette victoire, Galatasaray porte son total à 6 points et occupe la 14e place, tandis que Stuttgart reste 8e avec 7 points.

Shakhtar — Sporting : L'unique frappe de Doumbia

Le géant lisboète, qui affiche une grande régularité en phase de groupes, a remporté un nouveau match crucial à l'extérieur :

  • Le but décisif à la 59e minute : Dans un match équilibré, c'est un tir précis d'Ousmane Diomande (Doumbia) en seconde période qui a fait la différence : 0-1.

  • Le Sporting dans le top 5 : Avec 9 points, les Lisboètes s'installent solidement à la 5e place du classement général. Le Shakhtar, avec 4 points, chute à la 18e place.

Cette journée de Ligue des Champions a intensifié la lutte pour les huit premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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