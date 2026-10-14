Slovan Bratislava — Stuttgart : compositions et direct commenté

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Slovan Bratislava — Stuttgart : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Slovan Bratislava et Stuttgart débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Slovan Bratislava : 71. Takáč D., 28. Blackman K., 12. Bajrić K., 15. Markovski S., 57. Kružliak S., 20. Mustafić A., 3. Pokorný P., 11. Barseghyan T., 70. Martínez C., 21. Kamara S., 99. Šporar A. (capitaine).

Remplaçants du Slovan Bratislava : 49. Kamara S., 13. Čerepkai R., 8. Gajdoš A., 5. Ibrahim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovský S., 10. Marcelli N., 29. Maroš A., 88. Matsuoka D., 1. Popović A., 6. Wimmer K., 14. Iradjang A.

Entraîneur du Slovan Bratislava : Touré Y.

Composition de départ de Stuttgart : 1. Bredlow F., 4. Vagnoman J., 29. Jehl F., 24. Chabot J., 3. Hendriks R., 21. Prömel G., 6. Stiller A., 11. El Khannouss B., 26. Undav D. (capitaine), 10. Führich C., 17. Pejčinović D.

Remplaçants de Stuttgart : 22. Assinon L., 9. Demirović E., 33. Funk M., 14. Hakes L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 44. Sauer L., 41. Seimen D., 47. Spalt Y.

Entraîneur de Stuttgart : Hoeneß S.

En direct0-1 EN DIRECT
290-1
But ! Angelo Stiller trouve Deniz Undav (VfB Stuttgart) d'une superbe passe dans la surface, et ce dernier ne rate pas l'occasion pour placer le ballon dans le petit filet droit. 0:1.
290-1
But ! Deniz Undav (Stuttgart) met le ballon aufond des filets et change le score !
27
Andraž Šporar (Slovan Bratislava) tente sa chance, mais un défenseur contre le tir avec brio.
26🟨
Bilal El Khannouss (Stuttgart) écope d'un carton jaune pour un tacle fautif. Irfan Peljto n'a pas hésité une seconde.
26🟨
Carton jaune pour Bilal El Khannouss (Stuttgart).
24
Deniz Undav (Stuttgart) a récupéré le ballon repoussé et a tiré. Le gardien était vigilant et a réalisé un arrêt brillant.
24
Deniz Undav (Stuttgart) se prend la tête dans les mains de désespoir après avoir raté une énorme occasion ! Il a réceptionné un coup franc, a contrôlé le ballon du premier geste et a décoché une frappe puissante à bout portant vers le centre du but, mais Dominik Takáč a réalisé un arrêt exceptionnel.
22
Peter Pokorný (Slovan Bratislava) récupère le ballon et proteste avec colère après un coup de sifflet d'Irfan Peljto pour une faute. Stuttgart obtient un coup franc. Voyons ce qu'ils vont en faire.
21
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) commet une faute pour récupérer le ballon. Irfan Peljto a bien vu l'action et a sifflé.
20
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) a tenté sa chance, mais l'un des défenseurs a habilement contré le ballon, sa frappe n'a donc pas inquiété le gardien.
18
Irfan Peljto n'a pas pu ignorer la faute de Grisha Prömel (Stuttgart) et a sifflé.
15
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) a tenté de faire une passe, mais elle a été bloquée. Stuttgart va tirer un corner.
15
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) rate une belle occasion ! Il a trouvé de l'espace près de la surface et a repris de la tête, mais il a manqué de puissance et de précision. Le ballon est passé largement au-dessus de la barre !
15
Le corner tiré par Angelo Stiller (VfB Stuttgart) est dégagé par les défenseurs.
14
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) a tenté une passe, mais elle a été bloquée. Stuttgart va tirer un corner.
12🟨
Ramon Hendriks (Stuttgart) pouvait s'attendre à tout sauf à un carton jaune pour ce tacle musclé. Et le voici, le carton jaune. Irfan Peljto n'a pas hésité à le sortir de sa poche.
11
Sulayman Kamara (Slovan Bratislava) a tenté d'éliminer ses adversaires, mais le défenseur a réussi à récupérer le ballon.
10
Sulayman Kamara (Slovan Bratislava) a éliminé son adversaire, mais n'a pas pu garder le ballon dans les limites du terrain.
8
Le ballon est sorti et le Slovan Bratislava relancera le jeu par un 6 mètres.
8
Corner. Stuttgart aura une occasion.
8
Josha Vagnoman (Stuttgart) a reçu une passe précise, s'est retrouvé en duel face au gardien et a décoché une frappe puissante vers le centre du but. Cependant, Dominik Takáč a fait preuve de vigilance et a facilement détourné le ballon, évitant le but.
8
Josha Vagnoman (Stuttgart) a reçu une passe précise, s'est retrouvé seul face au gardien et a décoché une frappe puissante au centre du but. Dominik Takáč est bien resté vigilant et a facilement repoussé le ballon, empêchant le but. Corner. Une chance pour Stuttgart.
7
Josha Vagnoman (Stuttgart) a clairement retenu son adversaire pour l'empêcher d'avoir le ballon, et l'arbitre a sifflé une faute.
7
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) centre en retrait, mais le défenseur veille et écarte le danger.
5
Grisha Prömel (Stuttgart) a tenté une tête sur corner, mais n'a pas cadré, le ballon est passé au-dessus de la barre.
5
Stuttgart obtient un corner.
3
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) s'est mis en position de tir, s'est créé de l'espace et a tenté sa chance de loin. Sa frappe dangereuse vers le poteau gauche a été superbement arrêtée par Fabian Bredlow !
1
Suleyman Kaba (Slovan Bratislava) a adressé un centre dangereux dans la surface, mais Fabian Bredlow s'est emparé du ballon.
1
Incroyable, le match d'aujourd'hui commence tout juste.
00:00
Enfin les joueurs entrent sur la pelouse ! C'est Stuttgart qui va engager.
00:00
Présentation de l'arbitre du match d'aujourd'hui, Irfan Peljto.
00:00
Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section dédiée.
00:00
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir tous les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez.
Slovan BratislavaStuttgartLigue des championsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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