Slovan Bratislava — Stuttgart : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Slovan Bratislava et Stuttgart débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Slovan Bratislava : 71. Takáč D., 28. Blackman K., 12. Bajrić K., 15. Markovski S., 57. Kružliak S., 20. Mustafić A., 3. Pokorný P., 11. Barseghyan T., 70. Martínez C., 21. Kamara S., 99. Šporar A. (capitaine).

Remplaçants du Slovan Bratislava : 49. Kamara S., 13. Čerepkai R., 8. Gajdoš A., 5. Ibrahim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovský S., 10. Marcelli N., 29. Maroš A., 88. Matsuoka D., 1. Popović A., 6. Wimmer K., 14. Iradjang A.

Entraîneur du Slovan Bratislava : Touré Y.

Composition de départ de Stuttgart : 1. Bredlow F., 4. Vagnoman J., 29. Jehl F., 24. Chabot J., 3. Hendriks R., 21. Prömel G., 6. Stiller A., 11. El Khannouss B., 26. Undav D. (capitaine), 10. Führich C., 17. Pejčinović D.

Remplaçants de Stuttgart : 22. Assinon L., 9. Demirović E., 33. Funk M., 14. Hakes L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 44. Sauer L., 41. Seimen D., 47. Spalt Y.

Entraîneur de Stuttgart : Hoeneß S.