Le Centre International d'Étude du Sport (CIES Football Observatory) a publié un nouveau rapport analytique sur les joueurs les plus rapides de l'UEFA Champions League.

Selon les résultats de cette étude prestigieuse, le membre du club anglais Manchester Cityet de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov a été reconnu comme le défenseur central le plus rapide d'Europe à son poste.

35,8 km/h pour Khusanov : Comment le record a-t-il été établi ?

Dans le classement des défenseurs centraux, Khusanov a surpassé les stars des grandes équipes grâce à sa vitesse phénoménale :

Vitesse maximale : Le joueur ouzbek a atteint une vitesse de 35,8 km/h sur le terrain, occupant la première place absolue à son poste ;

Devancer la concurrence : Khusanov a également laissé derrière lui Micky van de Ven, membre de Tottenham et considéré comme l'un des défenseurs les plus intenses d'Europe ;

Plus rapide que les attaquants : Son score s'est avéré supérieur à la vitesse maximale de Kylian Mbappé (35,7 km/h), qui domine chez les attaquants centraux.

Qui sont les leaders dans les autres positions ?

Les analystes du CIES ont établi une liste des 20 joueurs les plus rapides dans cinq catégories distinctes :

Ailiers : Le titre de joueur le plus rapide de la compétition revient au représentant de Newcastle, Anthony Gordon — sa performance maximale a atteint 37,9 km/h ;

Latéraux : Les représentants du PSG dominent dans cette catégorie, notamment Achraf Hakimi avec une vitesse de 36,4 km/h , suivi par Nuno Mendes ;

Milieux centraux : Le jeune talent de Tottenham, Archie Gray , est devenu le leader de la division avec une vitesse de 34,8 km/h ;

Attaquants centraux : La star du Real Madrid, Kylian Mbappé , a été désigné comme le plus rapide parmi les attaquants avec 35,7 km/h .

« Les stars qui marchent sur le terrain » : Analyse de la répartition de la vitesse

L'étude a examiné non seulement la vitesse maximale, mais aussi la distance parcourue par les joueurs selon les catégories de vitesse. Une tendance intéressante a été identifiée parmi les 100 joueurs sélectionnés :

Ceux qui marchent le plus à basse vitesse (moins de 7 km/h) : Les attaquants centraux dominent cette catégorie. Kylian Mbappé a passé 43,5 % de sa distance totale, Victor Osimhen 41,9 % , et Luis Suárez 40,1 % à marcher ou à faire des pas lents ;

Milieux de terrain en mouvement constant : Les joueurs qui ont moins marché et ont maintenu un rythme élevé sont les milieux centraux : Hakon Evjen (23,0 %), João Simões (24,1 %) et Lucas Bergvall (25,2 %).

La capacité d'Abdukodir Khusanov à combiner une sensibilité positionnelle moderne avec une vitesse inégalée prouve une fois de plus que sa place dans la défense de Manchester Citydevient de plus en plus importante.