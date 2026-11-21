Les plans de Manchester City pour le mercato hivernal se précisent. Le club envisage de vendre ou de prêter certains joueurs, de prolonger plusieurs cadres et de renforcer le poste d'arrière droit. Ce processus Abdukodir Khusanovpourrait également affecter son rôle dans l'équipe.

Manchester City devrait prendre plusieurs décisions visant à remodeler son effectif lors du mercato de janvier. L'avenir de certains joueurs au club est incertain, tandis que d'autres devraient être conservés grâce à des contrats à long terme.

Le média mancitycore.com , qui couvre l'actualité de City, a publié une analyse sur les plans de transfert hivernaux, les départs potentiels, les nouveaux contrats et les recrues envisagées.

L'un des points les plus notables de l'article concerne les mouvements pour un arrière droit. Si le club recrute un joueur spécialisé à ce poste, Abdukodir Khusanovpourrait se voir confier un rôle principal en défense centrale.

Mateo Kovacic et Rayan Aït-Nouri pourraient partir

de Manchester City en tête de la liste des joueurs susceptibles de quitter Manchester City figurent Mateo Kovacic et Rayan Aït-Nouri.

Le milieu de terrain croate de 32 ans, Mateo Kovacic, n'a disputé que trois matchs en Premier League cette saison. Son contrat actuel expire l'été prochain. Outre Kovacic, le gardien de 34 ans Marcus Bettinelli est également en fin de contrat, bien qu'il n'ait pas encore joué pour City.

Après les transferts estivaux, les chances de Kovacic d'intégrer l'équipe première ont diminué. Manchester City aurait dépensé plus de 300 millions de livres sterling pour renforcer son milieu de terrain, recrutant des joueurs comme Enzo Fernández, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi.

Le club turc de Fenerbahçe s'intéresse au joueur croate. À partir de janvier, Kovacic sera libre de signer un pré-contrat avec un club étranger à six mois de la fin de son engagement. Parallèlement, City pourrait envisager de le vendre dès cet hiver si une offre appropriée arrive.

Aït-Nouri veut quitter le club pour jouer régulièrement

Le latéral gauche algérien Rayan Aït-Nouri à Manchester City réévalue également son avenir.

Sous la direction d'Enzo Maresca, le joueur n'a pas disputé une seule minute en dix matchs de Premier League. Il a participé à quatre rencontres en Ligue des Champions et en League Cup, totalisant 168 minutes et délivrant trois passes décisives.

Cependant, Aït-Nouri reste derrière Josko Gvardiol et Nico O'Reilly dans la hiérarchie. Il n'a même pas été inscrit sur la feuille de match lors de certaines rencontres.

Le désir d'avoir du temps de jeu régulier a poussé le joueur à envisager un départ. La Juventus étudie la possibilité d'un prêt en janvier. En raison des contraintes financières du club italien, l'option du prêt est considérée comme la solution la plus viable.

Naples s'intéresse également à Aït-Nouri. Barcelone surveille la situation du joueur algérien en raison du possible départ d'Alejandro Balde. Manchester United a également renouvelé son intérêt pour son transfert.

La situation d'Aït-Nouri en sélection est également devenue complexe. Il n'a pas été convoqué avec l'équipe nationale d'Algérie. Le sélectionneur Brahim Hemdani a souligné que les décisions concernant le joueur sont prises dans l'intérêt de l'équipe.

« Il n'y a aucun problème ou mesure disciplinaire envers Rayan. Les discussions dans le vestiaire restent confidentielles, mais mes décisions sont prises uniquement en fonction de l'équilibre et du bien-être de l'équipe », a déclaré l'entraîneur.

Les grands clubs européens se disputent Josko Gvardiol

Le défenseur de 24 ans, Josko Gvardiol, est courtisé par plusieurs grands clubs européens. Barcelone voit en l'international croate l'un des candidats principaux pour renforcer sa défense centrale. Une autre option pour le club catalan est le joueur du Bayern Munich, Jonathan Tah.

Cependant, la probabilité que Gvardiol quitte Manchester City lors du mercato hivernal est faible. Les sources espagnoles estiment également qu'un tel transfert est difficile à réaliser en janvier. Barcelone pourrait devoir vendre certains joueurs de son effectif avant de pouvoir effectuer un achat.

Le PSG, Liverpool, le Bayern Munich et Chelsea s'intéressent également à Gvardiol. Certains d'entre eux sont prêts à étudier les conditions financières d'un transfert si City décidait de vendre le joueur à l'avenir.

Le défenseur croate a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2031 en juillet dernier. Sa valeur marchande est estimée à environ 64 millions de livres sterling.

Un nouveau contrat pour Matheus Nunes

Manchester City est proche de signer un nouveau contrat de trois ans avec l'un de ses joueurs clés, Matheus Nunes.

Acheté pour 53 millions de livres sterling à Wolverhampton, le joueur portugais est devenu un élément important, occupant même le poste d'arrière droit. Son contrat actuel expirerait à la fin de la saison en cours.

Le nouvel accord prévoit une augmentation du salaire du joueur d'au moins 20 000 livres sterling par semaine. En conséquence, le salaire de base de Nunes pourrait atteindre 150 000 livres sterling.

Le club considère la conservation du joueur comme une partie essentielle de ses plans à long terme.

Abdukodir Khusanov pourrait revenir en défense centrale

Manchester City prévoit également de renforcer le poste d'arrière droit. Cela pourrait affecter les fonctions de l'Ouzbek Abdukodir Khusanov au sein de l'équipe.

N'ayant pas recruté de joueur spécifique à ce poste lors du mercato estival, City a utilisé Khusanov comme doublure de Matheus Nunes. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est capable de jouer de manière fiable sur le flanc droit, mais son poste de prédilection est la défense centrale.

Selon les analystes, Khusanov pourrait pleinement exprimer ses qualités en défense centrale. Si un transfert spécifique pour un arrière droit est réalisé, une opportunité de jouer régulièrement dans l'axe de la défense sera offerte au joueur ouzbek.

Sur la liste des recrues potentielles de City figure également le joueur de Chelsea, Malo Gusto. Le Français de 23 ans a joué sous les ordres d'Enzo Maresca à Chelsea. Il pourrait être ouvert à un transfert en raison de la difficulté à s'imposer comme titulaire dans son club actuel.

City devrait faire face à la concurrence de Liverpool, Tottenham, l'Atlético Madrid, Milan, Côme et le RB Leipzig pour Gusto. Le club surveille également le joueur de Newcastle, Tino Livramento, comme option de secours.

Si Manchester City réalise le transfert d'un arrière droit, cela pourrait élargir les opportunités de Khusanov en défense centrale.

Le transfert d'Ismaelo Ganiu pourrait être reporté à l'été

Le défenseur central de 21 ans du RC Lens, Ismaelo Ganiu, est également suivi par les recruteurs de Manchester City. Le joueur du club français est également courtisé par Chelsea, Tottenham, Newcastle, Fulham et Brentford.

La valeur de transfert de Ganiu est estimée à environ 25,5 millions de livres sterling ou 30 millions d'euros. En raison d'une blessure au genou, le joueur devrait être indisponible pendant plusieurs semaines.

C'est pourquoi il est plus probable que son transfert se réalise à l'été 2027 plutôt qu'en janvier.

Manchester City doit affronter le RC Lens en Ligue des Champions le 20 janvier 2027. Ce match pourrait permettre aux recruteurs du club d'observer le joueur directement.

Le parcours de Ganiu au RC Lens suscite un intérêt particulier pour City. Abdukodir Khusanov a également rejoint Manchester en provenance du club français, et ce transfert a été une étape importante dans la carrière du défenseur ouzbek dans le football européen.

Steven Mfuni est également suivi par le PSG et le Bayern Munich

Manchester City tente de conserver le défenseur central de 18 ans, Steven Mfuni. Le PSG et le Bayern Munich surveillent les capacités du jeune joueur.

Mfuni est actuellement prêté à Coventry City et a débuté trois matchs en Premier League.

Son contrat avec City pourrait expirer cette saison. Cependant, le club dispose d'une option pour prolonger le contrat et la direction travaille sur une offre de longue durée pour le joueur.

Erling Haaland ne quittera pas City

Les grands clubs européens surveillent également Erling Haaland. Cependant, le départ de l'attaquant norvégien de Manchester City n'est pas considéré comme un scénario de transfert réaliste pour le moment.

Le contrat de Haaland avec le club court jusqu'en juin 2034. Malgré les rumeurs concernant un transfert potentiel vers Barcelone, l'entourage du joueur affirme qu'un tel départ n'est pas à l'ordre du jour.

Interrogé par la chaîne norvégienne TV2 sur la situation au club et les sanctions potentielles, Haaland a répondu :

« Je pense que les réponses apparaîtront. Je ne sais pas quand. »

L'attaquant a également souligné qu'il se sentait heureux à Manchester City.

Les accusations financières pourraient affecter les plans de transfert

La politique de transfert de Manchester City dépend également des accusations de violations financières portées contre le club et de leurs conséquences juridiques.

Le club a fait appel de la décision concernant 114 violations. Cet appel devrait être examiné en décembre. Il est rapporté que la question des sanctions pourrait ne pas être résolue avant 2027.

Pour l'instant, cette situation permet à City de conserver son effectif et de poursuivre ses plans de transfert. Cependant, la question du nombre de transferts que City effectuera en janvier, des fonds dépensés et des joueurs vendus reste ouverte.

Comment le mois de janvier pourrait-il se passer pour City ?

Selon l'analyse de ManCityCore, le mercato hivernal pour Manchester City pourrait être une période d'optimisation de l'effectif, de rétention des joueurs et de renforcement de certains postes plutôt que de gros achats.

Le départ probable de Kovacic et le prêt d'Aït-Nouri, ainsi que les plans de nouveaux contrats pour Nunes et Mfuni, montrent la stratégie de restructuration de l'effectif du club.

Cependant, l'un des enjeux les plus importants reste le transfert d'un arrière droit. L'arrivée de Malo Gusto ou d'un autre joueur pourrait permettre à Abdukodir Khusanov de jouer régulièrement en défense centrale. Cela pourrait être un facteur déterminant pour définir le rôle du joueur ouzbek à Manchester City et ses perspectives pour les saisons à venir.