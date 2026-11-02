Le maire de Tachkent, Shavkat Umurzoqov, a visité le siège de l'un des clubs phares du pays, le club de football de Pakhtakor. Le maire a rencontré l'administration du club, le staff technique, les spécialistes de la préparation physique, le capitaine de l'équipe et les joueurs pour un échange ouvert et sincère.

Lors de la réunion, la préservation du riche héritage historique des « Lions » ainsi que la modernisation du club aux standards internationaux, le renouvellement complet de l'infrastructure technique et la création de toutes les conditions nécessaires pour de nouvelles victoires ont été au cœur des discussions.

Succès mondial de l'académie et écosystème moderne

Le maire de la ville de Pakhtakor a souligné le rôle unique du club dans le football ouzbek :

Patrimoine national et classement CIES : Pakhtakor n'est pas seulement une partie intégrante de l'histoire sportive de la capitale, mais de tout le pays. L'académie du club, dans le classement mondial du CIES Football Observatory réputé pour la formation des joueurs, a atteint la 46e place démontrant ainsi le fondement d'une croissance immense ;

Écosystème footballistique complet : Il a été noté que le football moderne n'est pas seulement un jeu, mais un système intégré qui consiste à découvrir de jeunes talents, à créer des conditions de travail dignes et à assurer une compétition sportive loyale.

Modernisation de la base, système de récupération et nouveaux équipements

Sur la base des propositions des membres de l'équipe, des mesures pratiques ont été définies :

Modernisation de l'infrastructure technique : Des équipements médicaux et d'entraînement de pointe seront fournis pour la réhabilitation des joueurs, le maintien de leur condition physique à un haut niveau et une préparation complète aux matchs internationaux importants ;

Management professionnel et image : Des standards de management international avancés seront introduits dans les activités du club, et des programmes spécifiques seront mis en œuvre pour façonner une image moderne de la marque Pakhtakor, digne de son histoire ;

Soutien financier : Rappelons qu'auparavant, la mairie de Tachkent avait alloué 5 milliards de soums afin de soutenir le club de Pakhtakor et d'assurer sa stabilité.

L'objectif principal de la mairie et de la direction du club est de réaliser pleinement le potentiel de l'équipe tout en préservant les traditions du football national et de conquérir de nouveaux sommets sur la scène internationale.