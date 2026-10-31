Abdukodir Khusanov impressionne les fans de l'Etihad lors du match contre Brighton

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Abdukodir Khusanov impressionne les fans de l'Etihad lors du match contre Brighton

Lors du match phare de la 9e journée de Premier League, Manchester Citya perdu 0-1 à domicile contre Brighton. Le sort de la rencontre à l'Etihad Stadium a été scellé par l'unique but du milieu de terrain visiteur Yassin Ayari à la 11e minute.

Malgré le résultat décevant des hôtes, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov s'est imposé comme l'un des joueurs les plus fiables et brillants des « Citizens » lors de ce match. Notre compatriote a débuté dans le onze de départ et a joué l'intégralité des 90 minutes.

Notes Flashscore : Khusanov dans le trio de tête

Le portail prestigieux spécialisé dans les statistiques et l'analyse sportive internationale, Flashscore a évalué les performances des joueurs de Manchester Citycontre Brighton :

  • Une note supérieure pour Khusanov (7,6) : Grâce à ses interventions défensives solides et son activité dans les duels, Abdukodir Khusanov a obtenu une note de 7,6, se classant parmi les meilleurs joueurs de l'équipe aux côtés d'Elliot Anderson (7,6) ;

  • Un résultat supérieur à celui de Haaland : Il est à noter que la note de notre compatriote a été nettement supérieure à celle du meilleur buteur des « Citizens », Erling Haaland (6,9), et de plusieurs stars expérimentées ;

  • La meilleure et la pire note de l'équipe : La meilleure note côté mancunien a été attribuée à l'ailier Jérémy Doku (8,1). La note la plus basse a été donnée au jeune milieu de terrain Ayub Bouaddi (5,8), auteur d'erreurs au milieu de terrain.

En vue : un déplacement crucial en Ligue des champions

Après le match contre Brighton, Manchester City se concentre sur la plus prestigieuse compétition de clubs du continent :

  • Adversaire : RB Leipzig (Allemagne) ;

  • Tournoi : UEFA Champions League ;

  • Date du match : 5 novembre, 01h00 heure de Tachkent (nuit du 4 au 5 novembre) ;

  • Lieu : Red Bull Arena, Leipzig.

La régularité et le haut niveau de jeu d'Abdukodir Khusanov en Premier League ouvrent la voie à une place de titulaire lors des matchs de Ligue des champions.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueUEFA Champions LeagueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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