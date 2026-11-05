Dans le cadre de la 4e journée de l'UEFA Champions League, le match disputé en Allemagne entre le RB Leipzig et Manchester Citys'est transformé en un véritable festival de buts et en une confrontation intense. Dans une rencontre marquée par des attaques incessantes, le géant anglais a remporté une victoire renversante sur le score de 3:2 .

Pour les fans de football ouzbeks, le point le plus réjouissant est que le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov , a débuté dans le onze de départ des « Citizens » et a livré une prestation solide pendant les 90 minutes.

Scénario à suspense : 5 buts et le mot de la fin pour Haaland

Le match est resté gravé dans les mémoires par la résistance acharnée des hôtes et les changements fréquents de domination :

But contre son camp et réponse des locaux : À la 37e minute, un but contre son camp du défenseur des « Taureaux » Castello Lukeba a donné l'avantage à City. Au début de la seconde période, Ridle Baku a rétabli l'équilibre à la 49e minute (1:1) ;

But de Fernandes et réponse de Nusa : À la 58e minute, Enzo Fernández a redonné l'avantage aux Anglais, mais seulement trois minutes plus tard, à la 61e minute, Antonio Nusa a égalisé à nouveau — 2:2 ;

78e minute : Le but victorieux d'Erling Haaland : À 12 minutes de la fin, le buteur norvégien Haaland a fait parler son immense talent pour tromper le gardien adverse et offrir 3 points précieux aux Mancuniens — 2:3.

Résumé du match et compositions :

Compétition : UEFA Champions League, 4e journée ;

Score : RB Leipzig (Allemagne) — Manchester City (Angleterre) — 2:3 ;

Buts : Baku (49), Nusa (61) — Lukeba (37 c.s.c), Fernández (58), Haaland (78) ;

Avertissements : Baumgartner (17), Baku (33), El Aynaoui (48), Raum (77) ;

Composition de Manchester City : Donnarumma, Nunes (Dias, 79), Khusanov , Guéhi, O'Riley, Anderson (Bouaddi, 83), Fernández (Kovačić, 83), Foden (Doku, 64), Ndiaye (Ellias, 83), Cherki, Haaland ;

Composition de Leipzig : Vandevoordt, Orban, Castello, Raum, El Aynaoui (Seiwald, 74), Baumgartner (Nkunku, 57), Gruda, Nusa, Banzuzi, Romulo (Gomis, 67), Baku.

Ascension au classement

Après cette victoire difficile et intense en Allemagne, les hommes d'Enzo Maresca portent leur total à 9 points, grimpant à la 7e place du classement général et se positionnant solidement dans la course à la qualification directe pour les 8es de finale.

Le RB Leipzig, qui a pourtant livré un combat acharné à domicile, reste à la 31e place du classement avec 3 points.