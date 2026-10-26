Le vainqueur mathématique du Ballon d'Or 2026 a été révélé

L'un des centres d'analyse sportive les plus influents au monde, le CIES Football Observatory, a présenté son classement scientifique complet avant la cérémonie du Ballon d'Or 2026. Selon les analyses mathématiques et la méthodologie Impect de l'organisation, le Ballon d'Or de cette année doit être remporté par l'ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal doit remporter le trophée.

Ce classement prestigieux a été établi parmi les 50 joueurs de champ ayant affiché les performances les plus constantes et productives au cours de la saison, comme l'année dernière. La cérémonie de remise des prix aura lieu ce soir, le 26 octobre, à Londres.

Critères d'analyse : Pourquoi Lamine Yamal ?

Le classement du CIES Football Observatory ne repose pas sur les émotions, mais sur des indicateurs statistiques précis :

Trois critères principaux : Les analystes ont calculé la méthodologie Impect, qui évalue les mouvements des joueurs selon huit aspects technico-tactiques, le niveau de compétitivité (difficulté) des matchs disputés par le joueur, ainsi que les résultats finaux enregistrés ;

Leader pour la deuxième année consécutive : Comme en 2025, dans les analyses de 2026, Lamine Yamal 95,8 points a pris la première place absolue en tant que joueur le plus utile et le plus performant de la planète ;

Les attaquants du Bayern dans le top 3 : Les deuxième et troisième places ont été occupées par les stars du Bayern Munich, Michael Olise (93,9 points) et Harry Kane (90,5 points).

Les positions de Messi, Mbappé et Haaland

Le top 10 du classement et le positionnement des autres stars attirent l'attention des experts :

Un trio avec le même score : Le légendaire Lionel Messi (Inter Miami), Désiré Doué (PSG) et Kylian Mbappé (Real Madrid) ont tous obtenu 90,4 points, partageant respectivement les 4e, 5e et 6e places ;

Fin du Top 10 : Khvicha Kvaratskhelia (PSG, 90,3) et Pedri (Barcelone, 90,3) ont pris place dans le top 8, tandis qu'Erling Haaland (Manchester City) et Pau Cubarsí (Barcelone) ont complété le top 10 avec 90,0 points ;

D'autres stars plus bas : Le leader du Real Madrid, Vinícius Júnior (89,8 points), est 13e, et Jude Bellingham (84,4 points) est 39e. De plus, Rodri est 14e, Raphinha 19e, Ousmane Dembélé 27e et Declan Rice 45e.

Les 10 meilleurs footballeurs de 2026 selon le CIES

Rang Joueur Club Score CIES 1 Lamine Yamal FC Barcelone 95,8 2 Michael Olise Bayern Munich 93,9 3 Harry Kane Bayern Munich 90,5 4 Lionel Messi Inter Miami 90,4 5 Désiré Doué PSG 90,4 6 Kylian Mbappé Real Madrid 90,4 7 Khvicha Kvaratskhelia PSG 90,3 8 Pedri FC Barcelone 90,3 9 Erling Haaland Manchester City 90,0 10 Pau Cubarsí FC Barcelone 90,0

La grande question pour les fans de football du monde entier est de savoir si l'avis des juges internationaux et des votants lors de la cérémonie officielle de ce soir à Londres correspondra à cette conclusion scientifique du CIES.