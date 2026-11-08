Chute spectaculaire en Premier League : Manchester City renoue avec une sombre tradition de 1904

L'un des principaux prétendants au titre en Premier League, « Manchester City », traverse une crise profonde. Lors de la dernière journée, les hommes d'Enzo Maresca se sont inclinés 1-3 sur le terrain de Nottingham Forest.

Cette défaite marque le troisième revers consécutif des Mancuniens en championnat. Auparavant, le club avait perdu à l'extérieur contre Aston Villa (1-2), puis face à Brighton (0-1). Ces 9 points perdus d'affilée constituent l'une des statistiques les plus inattendues de l'histoire du club.

Rapport Squawka : Une sombre tradition de 1904/1905 répétée

Selon le portail statistique réputé Squawka , les « Citizens » sont devenus la deuxième équipe de l'histoire de l'élite anglaise à enregistrer un tel antirecord :

Début fulgurant et chute brutale : Commencer la saison par 7 victoires consécutives pour ensuite perdre 3 matchs d'affilée n'avait pas été observé dans le championnat anglais depuis 121 ans ;

121 ans d'histoire : Un tel début prometteur suivi d'une telle chute avait été enregistré pour la première fois lors de la saison 1904/1905 par Sheffield Wednesday. Plus d'un siècle plus tard, City a égalé cette triste performance.

Les trois coups durs de City :

« Aston Villa » — « Manchester City » 2-1 — le premier faux pas inattendu dans la course au titre ; « Manchester City » — « Brighton » 0-1 — impuissance offensive et erreurs au milieu de terrain ; « Nottingham Forest » — « Manchester City » 3-1 — crise défensive et 3ème défaite consécutive.

Un tableau inquiétant au classement

Après avoir perdu des points lors de trois journées consécutives, les Mancuniens ont laissé le leader prendre le large dans la course au titre :