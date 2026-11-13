Brillant après son départ de Chelsea : l'attaquant d'Aston Villa élu joueur du mois d'octobre

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Brillant après son départ de Chelsea : l'attaquant d'Aston Villa élu joueur du mois d'octobre

Les organisateurs de la Premier League ont officiellement annoncé le nom du meilleur joueur qui s'est distingué en octobre. Selon eux, l'attaquant d'Aston Villa Nicolas Jackson a été reconnu comme le meilleur joueur de Premier League pour le mois d'octobre.

Performances éclatantes et buts en octobre

Transféré de Chelsea à Aston Villa lors du mercato estival, l'attaquant sénégalais de 25 ans n'a pas mis longtemps à s'imposer dans sa nouvelle équipe. En octobre, dans le championnat d'Angleterre, il a disputé 4 matchs et marqué 4 buts dans les filets adverses.

En particulier, son doublé lors du match crucial contre l'un des cadors, Manchester City(2-1), a été hautement salué par les supporters et les experts. Il a également trouvé le chemin des filets lors des rencontres contre Brentford (2-2) et Fulham (1-1), inscrivant un but à chaque fois.

Les statistiques de Nicolas Jackson

Données et détails

Reconnaissance

Joueur du mois d'octobre en Premier League

Statistiques d'octobre

4 matchs, 4 buts

Match le plus mémorable

Doublé contreManchester City

Bilan de la saison en cours

14 matchs, 9 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues

Résultats de la saison et classement

Au total, Nicolas a déjà cumulé 9 buts et 1 passe décisive en 14 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Son activité et son efficacité en attaque ont un impact très positif sur le jeu d'Aston Villa. Actuellement, Aston Villa, qui fait preuve de régularité dans le championnat, compte 13 points et occupe la 10e place du classement.

Selon vous, la forme étincelante de Nicolas Jackson avec Aston Villa permettra-t-elle à l'équipe d'atteindre les places européennes d'ici la fin de la saison ? Donnez votre avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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