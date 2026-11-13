Brillant après son départ de Chelsea : l'attaquant d'Aston Villa élu joueur du mois d'octobre
Les organisateurs de la Premier League ont officiellement annoncé le nom du meilleur joueur qui s'est distingué en octobre. Selon eux, l'attaquant d'Aston Villa Nicolas Jackson a été reconnu comme le meilleur joueur de Premier League pour le mois d'octobre.
Performances éclatantes et buts en octobre
Transféré de Chelsea à Aston Villa lors du mercato estival, l'attaquant sénégalais de 25 ans n'a pas mis longtemps à s'imposer dans sa nouvelle équipe. En octobre, dans le championnat d'Angleterre, il a disputé 4 matchs et marqué 4 buts dans les filets adverses.
En particulier, son doublé lors du match crucial contre l'un des cadors, Manchester City(2-1), a été hautement salué par les supporters et les experts. Il a également trouvé le chemin des filets lors des rencontres contre Brentford (2-2) et Fulham (1-1), inscrivant un but à chaque fois.
Les statistiques de Nicolas Jackson
Données et détails
Reconnaissance
Joueur du mois d'octobre en Premier League
Statistiques d'octobre
4 matchs, 4 buts
Match le plus mémorable
Doublé contreManchester City
Bilan de la saison en cours
14 matchs, 9 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues
Résultats de la saison et classement
Au total, Nicolas a déjà cumulé 9 buts et 1 passe décisive en 14 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Son activité et son efficacité en attaque ont un impact très positif sur le jeu d'Aston Villa. Actuellement, Aston Villa, qui fait preuve de régularité dans le championnat, compte 13 points et occupe la 10e place du classement.
Selon vous, la forme étincelante de Nicolas Jackson avec Aston Villa permettra-t-elle à l'équipe d'atteindre les places européennes d'ici la fin de la saison ? Donnez votre avis en commentaires !
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