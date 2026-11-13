Brillant après son départ de Chelsea : l'attaquant d'Aston Villa élu joueur du mois d'octobre

Les organisateurs de la Premier League ont officiellement annoncé le nom du meilleur joueur qui s'est distingué en octobre. Selon eux, l'attaquant d'Aston Villa Nicolas Jackson a été reconnu comme le meilleur joueur de Premier League pour le mois d'octobre.

Performances éclatantes et buts en octobre

Transféré de Chelsea à Aston Villa lors du mercato estival, l'attaquant sénégalais de 25 ans n'a pas mis longtemps à s'imposer dans sa nouvelle équipe. En octobre, dans le championnat d'Angleterre, il a disputé 4 matchs et marqué 4 buts dans les filets adverses.

En particulier, son doublé lors du match crucial contre l'un des cadors, Manchester City(2-1), a été hautement salué par les supporters et les experts. Il a également trouvé le chemin des filets lors des rencontres contre Brentford (2-2) et Fulham (1-1), inscrivant un but à chaque fois.