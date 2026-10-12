Qui resterait à Manchester City en cas de relégation ?

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Qui resterait à Manchester City en cas de relégation ?

Ce n'est pas un hasard si les grands clubs européens gardent un œil sur Manchester Cityet ses leaders. La possibilité que le club soit reconnu coupable d'infractions financières et subisse la sanction ultime — une exclusion de la Premier League ou un retrait massif de points empêchant toute qualification en Ligue des champions — secoue le monde du football.

Face à de telles sanctions, il est évident que les stars mondiales ne voudront pas évoluer dans les divisions inférieures. Si l'équipe subit le sort de la Juventus en 2006, qui quittera l'Etihad et qui assumera la responsabilité de reconstruire le club ?

Leçon d'histoire : la différence entre la Juventus de 2006 et City

En 2006, suite au scandale du Calciopoli, la Juventus a été reléguée en Serie B et privée de ses titres. Des légendes fidèles comme Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon et Pavel Nedved sont restées pour ramener le club au sommet. Bien sûr, des figures comme Zlatan Ibrahimović (Inter) et Fabio Cannavaro (Real) ont quitté le navire.

Cependant, Manchester Cityest un projet devenu une puissance mondiale assez récemment. Le club compte peu de joueurs formés au club du niveau de Del Piero, et presque aucune star mondiale ne serait prête à jouer dans une division inférieure.

Qui partira ? Haaland, Foden et les nouvelles recrues

Si les sanctions entrent en vigueur, une véritable chasse aux joueurs débutera sur le marché européen :

  • Erling Haaland : Le départ de l'attaquant norvégien en 2027 est le sujet le plus débattu. Outre le Real Madrid et le FC Barcelone, Arsenal s'y intéresse également. Si le club est exclu de la LDC, Haaland ne restera pas en Premier League.

  • Phil Foden et Rico Lewis : Bien que Foden soit un pur produit du club, le Bayern Munich cherche sérieusement à le recruter. Dans un contexte d'incertitude, il est peu probable que Foden reste en Championship.

  • Enzo Fernández : Arrivé l'été dernier grâce au facteur Maresca, le Real Madrid attend déjà une opportunité pour recruter la star argentine.

  • Jeunes talents : Pour des talents comme Jérémy Doku, Rayan Cherki et Ayoub Bouaddi, il est naturel qu'une file d'attente se forme rapidement.

Le nouveau héros : Pourquoi Abdukodir Khusanov devrait rester ?

Si les grandes stars partent, le club se concentrera sur l'académie et les joueurs au caractère combatif prêts à rester dans les moments difficiles. Les experts désignent le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanovcomme le candidat principal :

  • Confiance à long terme : Le défenseur central de 22 ans a signé un contrat longue durée cet été et est sur le point d'atteindre son apogée.

  • Caractère de battant : Il se distingue par son intransigeance et son travail acharné sur le terrain. Rester durant une période sombre pour diriger la reconstruction pourrait être le tournant de sa carrière.

  • Amour des fans et statut historique : Les joueurs qui ne fuient pas dans les moments difficiles et ramènent l'équipe au sommet sont inscrits en lettres d'or dans l'histoire de tout club.

Si, dans quelques années, un nouveau Manchester City émerge sans les milliards, Abdukodir Khusanov mérite pleinement d'entrer dans l'histoire comme le symbole et le pilier défensif de cette nouvelle ère.

Manchester CityErling HaalandAbdukodir KhusanovJuventusPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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