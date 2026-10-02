«Avec Husanov, pas de but pour l'adversaire» : Manchester City impressionné par le défenseur ouzbek

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«Avec Husanov, pas de but pour l'adversaire» : Manchester City impressionné par le défenseur ouzbek

Le géant européen «Manchester City» a analysé en détail les performances de ses stars lors de la trêve internationale ! L'une des figures centrales ayant attiré l'attention du club est le talentueux défenseur central ouzbek Abdukodir Husanov. Lors du match à Tachkent contre la Syrie (4-1), les experts du club anglais ont été impressionnés par le fait que l'adversaire n'a jamais pu approcher le but tant que notre légionnaire était sur le terrain. Pendant ce temps, le meilleur buteur de l'équipe, Erling Haaland, a subi une défaite inattendue avec la Norvège. Alors, comment les « Citizens » ont-ils évalué la performance de leurs stars en sélection ?

Quand Husanov est sur le terrain, le but est verrouillé !

«Manchester City» a souligné la performance sans faute d'Abdukodir Husanov avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

  • 85 minutes de contrôle absolu : Husanov a débuté dans le onze de départ et a étouffé chaque attaque adverse pendant 85 minutes ;

  • Le défenseur ouzbek sort — la Syrie marque : Pendant qu'Abdukodir était sur le terrain, l'équipe de Syrie n'a pas pu ouvrir le score ; le seul but de consolation des visiteurs a été marqué juste après la sortie de Husanov ;

  • Une victoire convaincante : La brillante victoire 4-1 de notre équipe nationale a été hautement saluée sur le site du club.

Masterclass défensive de Dias, tandis qu'Haaland trébuche dans un combat acharné

« Jeudi soir, Rúben Dias a joué 90 minutes complètes avec le Portugal, repoussant 7 ballons de la zone dangereuse et posant les bases de la victoire 4-2 de son équipe contre le Danemark. Cependant, la Norvège d'Erling Haaland, réduite à 10, s'est inclinée 1-2 face au Pays de Galles ».

Si cette défaite est un coup dur pour Haaland et la Norvège, le Portugal de Dias est seul en tête du groupe 4 de la Ligue des Nations de l'UEFA avec 9 points.

«Manchester City» : Performances des stars en équipe nationale

Joueur

Équipe nationale

Match et résultat

Action principale sur le terrain

Abdukodir Husanov

Ouzbékistan

Ouzbékistan 4-1 Syrie

A joué 85 minutes ; le but est resté inviolé tant qu'il était sur le terrain

Rúben Dias

Portugal

Danemark 2-4 Portugal

A joué 90 minutes ; a repoussé 7 ballons de la zone dangereuse

Erling Haaland

Norvège

Pays de Galles 2-1 Norvège

A joué 90 minutes, mais son équipe a perdu à 10 contre 11

Dimanche soir à Porto, deux géants de « Manchester City » — Rúben Dias et Erling Haaland — s'affronteront !

Pensez-vous que la reconnaissance de la performance d'Abdukodir Husanov par le site de Manchester City influencera Pep Guardiola à lui donner une place de titulaire lors des prochains matchs de Premier League ? Qui l'emportera dans le duel Dias-Haaland de dimanche ?

Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez cette nouvelle sur la reconnaissance internationale du légionnaire ouzbek avec tous les fans de football via Telegram !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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