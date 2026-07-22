Les nouvelles sanctions de la FIFA affecteront-elles le transfert de Jahongir O‘rozov ?

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Les nouvelles sanctions de la FIFA affecteront-elles le transfert de Jahongir O‘rozov ?

Des rapports ont circulé selon lesquels les clubs de football russes pourraient être privés du droit d'enregistrer de nouveaux joueurs. Cela est dû aux problèmes liés au système de paiements de solidarité de la FIFA et aux sanctions appliquées au club de Grozny, l'Akhmat.

Cette situation affectera-t-elle le transfert attendu du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Jahongir O‘rozovvers la Premier League russe ? Zamin.uz présente les détails de cette affaire et la réaction officielle de l'Union russe de football (RFU).

D'où vient le problème ?

Fin 2022, la FIFA a créé une chambre de compensation spéciale en France afin de centraliser tous les paiements de solidarité. Selon les règles établies, les clubs doivent ouvrir un compte bancaire distinct auprès de cette organisation pour effectuer les paiements.

  • Le refus des banques européennes : En raison de la situation politique internationale, les clubs russes n'ont pas pu ouvrir de comptes dans cette structure en France.

  • Dettes accumulées : Pendant près de quatre ans, les clubs de la Premier League russe et de la Première Ligue n'ont pas pu effectuer les paiements de solidarité, ce qui a entraîné l'accumulation d'importantes pénalités.

  • Le cas de l'Akhmat : Le 14 juillet, la FIFA a imposé des sanctions au club de Grozny, l'Akhmat. Le club prévoit de faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Si le problème n'est pas résolu rapidement, les clubs russes risquaient de ne pas pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs lors du mercato estival qui se termine le 11 septembre.

Le transfert de Jahongir O‘rozov est-il en danger ?

Ces derniers jours, des informations ont circulé selon lesquelles le représentant de la Premier League russe (le Rubin Kazan) menait des négociations actives pour le transfert du défenseur central appartenant au Dinamo Samarcande, Jahongir O‘rozov.

La question principale qui préoccupe les fans est de savoir si l'interdiction potentielle de transfert empêchera le joueur ouzbek de déménager en Russie.

La réaction officielle de la RFU : « Il n'y aura pas d'interdiction massive »

Le directeur du département de l'Union russe de football (RFU), Roman Dyakov, a clarifié la situation et souligné qu'il n'y avait aucun risque systémique pour le championnat.

Roman Dyakov (représentant de la RFU) :

« Premièrement, il n'est pas exigé que les clubs ouvrent des comptes bancaires en Europe. Conformément au règlement de la chambre de compensation de la FIFA, les clubs passent par une procédure de conformité et fournissent des informations sur leurs comptes bancaires existants.

Deuxièmement, il n'y a pas d'interdiction de transfert massive. Le règlement ne prévoit pas de responsabilité collective. Les problèmes survenus dans un club n'affectent en rien les autres clubs. »

Bref résumé de la situation

Sujet

État et détails

Sanction de la FIFA

Appliquée au club Akhmat (appel au TAS prévu)

Risque d'interdiction massive

Non. La RFU a confirmé l'absence de responsabilité collective

Exigence de compte bancaire

Pas besoin d'ouvrir un compte séparé en Europe, la conformité suffit

Transfert de Jahongir O‘rozov

Pas en danger, les négociations peuvent se poursuivre normalement

Mercato estival

En Russie, jusqu'au 11 septembre ouvert

FIFAJahongir O‘rozovAkhmatRubinDinamo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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