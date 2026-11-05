27e journée de Superliga : Le choc Neftchi – OKMK, les derbys de la vallée et le calendrier complet

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27e journée de Superliga : Le choc Neftchi – OKMK, les derbys de la vallée et le calendrier complet

Alors que la Superliga d'Ouzbékistan entre dans une phase décisive pour le haut du classement et l'attribution des places sur le podium le coup d'envoi de la 27e journée est donné. Débutant ce 5 novembre, cette journée s'étalera sur 4 jours et offrira aux fans de football une série de confrontations intenses.

Le choc incontesté et le plus attendu de la journée aura lieu dimanche à Ferghana : le club de Neftchi, prétendant aux médailles, reçoit l'équipe de l'OKMK d'Olmaliq sur sa pelouse.

Les affiches brûlantes de la semaine : Batailles dans la vallée et tests dans la capitale

Les moments forts qui attendent les supporters lors de cette 27e journée :

  • Un match aux allures de finale à Ferghana : Le duel entre Neftchi et l'OKMK est considéré comme l'événement principal de la journée. Pour les deux équipes, chaque point vaut de l'or ;

  • Confrontation Andijon – Lokomotiv : Samedi, à la « Bobur Arena », les joueurs d'Andijon mettront à l'épreuve les « cheminots » de la capitale ;

  • Paxtakor reçoit à Tachkent : Le club de Paxtakor affrontera l'équipe de Qo‘qon-1912 lors du dernier match de la journée. Par ailleurs, le Nasaf de Qarshi se déplacera à Boukhara.

Calendrier complet de la 27e journée de Superliga :

5 novembre (jeudi) :

  • 18:30. Bunyodkor — Xorazm

6 novembre (vendredi) :

  • 18:30. So‘g‘diyona — Dinamo

7 novembre (samedi) :

  • 16:00. Andijon — Lokomotiv

  • 16:15. Mash’al — Surxon

  • 18:30. Qizilqum — Navbahor

8 novembre (dimanche) :

  • 16:00. Neftchi — OKMK (Match central de la journée)

  • 16:00. Buxoro — Nasaf

  • 18:15. Paxtakor — Qo‘qon-1912

La phase culminante de la saison en Superliga approche et chaque résultat peut bouleverser le classement final.

Superliga OuzbékistanNeftchiOKMKPaxtakorFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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