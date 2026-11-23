Quelle composition pour Pakhtakor face à Al-Ittihad ? Le onze de départ est connu
Lors de la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, Pakhtakor se déplace à Djeddah en Arabie saouditepour affronter le club d'Al-Ittihad. Avant ce match crucial pour les joueurs de Tachkent, les compositions d'équipe ont été dévoilées.
Qui compose le onze de départ de Pakhtakor ?
L'entraîneur a fait confiance aux joueurs suivants pour cette rencontre :
Pakhtakor : Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullaev, Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Khamdamov.
Le club de Tachkent tentera de trouver le chemin des filets à Djeddah avec ces joueurs. L'équipe mélange des éléments expérimentés et des joueurs clés pour son animation offensive.
Al-Ittihad aligne également une équipe solide
L'Arabie saouditeet le club d'Al-Ittihad débuteront également avec leur onze type.
Al-Ittihad : Rajković, Danilo, Saad Moussa, Mukhtar Ali, Aouar, Al-Shanqiti, Al-Sahafi, Faris Abdi, Lopy, Bergwijn, Ilenikhena.
Les hôtes viseront la victoire à domicile. Pakhtakor s'attend donc à un test difficile à Djeddah.
Quand le match commence-t-il ?
Le match de la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC entre Al-Ittihad et Pakhtakor débutera aujourd'hui à 23:15 heure de Tachkent.
Ligue des champions Élite de l'AFC. 5e journée
Équipes
Heure de début
Al-Ittihad — Pakhtakor
23:15
Pour Pakhtakor, ce match est important non seulement pour les points, mais aussi pour démontrer ses capacités face à l'un des meilleurs clubs d'Asie. Place au jeu.
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