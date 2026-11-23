Lors de la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, Pakhtakor se déplace à Djeddah en Arabie saouditepour affronter le club d'Al-Ittihad. Avant ce match crucial pour les joueurs de Tachkent, les compositions d'équipe ont été dévoilées.

Qui compose le onze de départ de Pakhtakor ?

L'entraîneur a fait confiance aux joueurs suivants pour cette rencontre :

Pakhtakor : Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullaev, Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Khamdamov.

Le club de Tachkent tentera de trouver le chemin des filets à Djeddah avec ces joueurs. L'équipe mélange des éléments expérimentés et des joueurs clés pour son animation offensive.