Situation critique pour Pakhtakor : défaite face à Al-Ittihad
Lors de la 5e journée de l'AFC Champions League Elite, Pakhtakor a affronté le club saoudien d'Al-Ittihad.Lors de la rencontre à Djeddah, les hôtes ont marqué deux fois pour s'assurer une victoire cruciale. L'équipe de Tachkent n'a pas réussi à améliorer sa position au classement.
Pour Pakhtakor, qui participe à la plus prestigieuse compétition de clubs d'Asie, ce match contre Al-Ittihad était un test majeur. Cependant, les Saoudiens, jouant à domicile, ont entamé la rencontre avec intensité, prenant le contrôle dès les premières minutes.
En conséquence, Pakhtakor repart de Djeddah sans point. Les hôtes ont scellé leur victoire grâce à deux buts.
Al-Ittihad ouvre le score rapidement
À la 7e minute, Al-Shanqiti a donné l'avantage à Al-Ittihad. Ce but a permis aux hôtes de consolider leur initiative dans le match.
Après la pause, la situation ne s'est pas améliorée pour Pakhtakor. À la 47e minute, Ilenikhena a inscrit le deuxième but, creusant l'écart pour les Saoudiens.
Le score n'a plus évolué et Al-Ittihad s'est imposé 2-0.
La situation de Pakhtakorau classement se complique
Suite à ce résultat, Al-Ittihad porte son total à 7 points et remonte à la 8e place du classement.
Pakhtakor, après 5 journées, reste à la 15e place avec seulement 2 points. Ce résultat compromet sérieusement les chances du club de Tachkent d'atteindre la phase suivante.
Désormais, Pakhtakor n'a plus le droit à l'erreur lors des matchs restants. Pour changer sa situation dans la compétition, l'équipe devra non seulement gagner, mais aussi surveiller les résultats de ses concurrents.
Résultat complet et compositions
AFC Champions League Elite. 5e journée
Al-Ittihad - Pakhtakor 2-0
Buts :
7e minute — Al-Shanqiti
47e minute — Ilenikhena
Al-Ittihad : Rajković, Danilo, Saad Moussa, Mukhtar Ali, Aouar (Wijnaldum, 73e), Al-Shanqiti (Al-Julaidan, 80e), Sahafi (Al-Ghamdi, 80e), Faris Abdi, Lopy, Bergwijn (Al-Shehri, 84e), Ilenikhena.
Pakhtakor : Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov (Chinedu, 31e), Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahseen, Sherzod Nasrullaev (Ermanov, 73e), Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy (Saydaliev, 73e), Flamarion, Oybek Bozorov (Ibrohimov, 73e), Dostonbek Khamdamov (Saitov, 73e).
Pour Pakhtakor, cette défaite à Djeddah complique encore plus sa situation. Le club de Tachkent doit désormais exploiter ses dernières chances pour regagner la confiance des supporters.
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