Lors de la 5e journée de l'AFC Champions League Elite, Pakhtakor a affronté le club saoudien d'Al-Ittihad.Lors de la rencontre à Djeddah, les hôtes ont marqué deux fois pour s'assurer une victoire cruciale. L'équipe de Tachkent n'a pas réussi à améliorer sa position au classement.

Pour Pakhtakor, qui participe à la plus prestigieuse compétition de clubs d'Asie, ce match contre Al-Ittihad était un test majeur. Cependant, les Saoudiens, jouant à domicile, ont entamé la rencontre avec intensité, prenant le contrôle dès les premières minutes.

En conséquence, Pakhtakor repart de Djeddah sans point. Les hôtes ont scellé leur victoire grâce à deux buts.

Al-Ittihad ouvre le score rapidement

À la 7e minute, Al-Shanqiti a donné l'avantage à Al-Ittihad. Ce but a permis aux hôtes de consolider leur initiative dans le match.