Les lauréats du Ballon d'Or seront annoncés aujourd'hui à Londres

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Les lauréats du Ballon d'Or seront annoncés aujourd'hui à Londres

Aujourd'hui, le 26 octobre, aura lieu la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026. L'événement solennel sera organisé au théâtre London Palladium à Londres. Cette année marque le 70e anniversaire de la création de cette prestigieuse récompense individuelle dans le monde du football.

Pour la première fois dans l'histoire, la cérémonie au Royaume-Uni se déroulera dans la capitale. Londres a été choisie comme ville hôte en l'honneur du premier lauréat du prix, le footballeur anglais Sir Stanley Matthews.

L'événement sera présenté par l'ancien attaquant de l'équipe de France Thierry Henry et la présentatrice sportive Kate Scott. La cérémonie du tapis rouge débutera à 23h00, heure de Tachkent. La cérémonie principale de remise des prix commencera le 27 octobre à 01h00. Les informations à ce sujet ont été publiées sur les sites officiels de l'UEFA et du prix.

Au cours de la soirée, les lauréats du Ballon d'Or masculin et féminin, les meilleurs jeunes joueurs, gardiens de but, entraîneurs, attaquants et les meilleurs clubs de l'année seront désignés. De plus, le Prix Socrates, décerné aux footballeurs ayant soutenu des initiatives sociales importantes, trouvera également son propriétaire.

Pour le trophée du meilleur jeune joueur de l'année, les nommés sont Kerim Alaybegovic, Ayoub Bouaaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza et Warren Zaïre-Emery.

Pour le prix du meilleur entraîneur masculin de l'année, Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany et Luis Enrique sont en lice.

Pour le prix principal de la soirée, le Ballon d'Or masculin 2026, 30 footballeurs ont été nommés. Parmi eux figurent Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri et Vinícius Júnior.

Ballon d''Or mukofotiga nomzod bo‘lgan erkak futbolchilar ro‘yxati.

En 2025, le Ballon d'Or masculin avait été remporté par Ousmane Dembélé et le prix féminin par Aitana Bonmatí. Les vainqueurs de cette année seront connus lors de la cérémonie à Londres.

Ballon d'OrFootballLondresUEFACérémonie
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