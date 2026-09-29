La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a formulé de graves accusations contre l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) devant un tribunal fédéral américain. Selon les représentants de l'organisation, la direction du football européen a lancé une campagne de désinformation délibérée visant à influencer les prochaines élections présidentielles et à nuire à la réputation de l'instance. Ce conflit est significatif car il déstabilise l'équilibre au sommet du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon l'agence Reuters, dans les documents de réponse déposés devant un tribunal de district en Floride, la FIFA a réagi fermement à ces accusations. Le mois dernier, l'UEFA avait menacé d'ouvrir une procédure pénale en Suisse contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, exigeant la présentation de preuves concernant le projet annulé FIFA Forward Enterprise (FFE). La direction de l'UEFA avait accusé Infantino de promouvoir une offre sous-évaluée pour des intérêts personnels et de « mauvaise gestion criminelle ».

Litiges financiers et débats juridiques

La FIFA, pour sa part, a catégoriquement rejeté ces allégations, les qualifiant de partie intégrante d'une stratégie de persécution ciblée. Les avocats de l'organisation ont souligné que l'examen d'un projet d'investissement privé n'était pas un plan secret, mais l'une des tâches organisationnelles. Il a également été ajouté que l'organisation européenne interprète délibérément mal la structure financière de l'offre FFE.

Le désaccord initial est apparu sur la question de l'évaluation des indicateurs financiers. Alors que l'UEFA a affirmé que le projet était délibérément sous-évalué à 20 milliards de dollars, la FIFA a déclaré que ces critiques confondaient la valeur des actions avec la valeur globale de l'entreprise. Il est précisé que la valeur globale de l'entreprise dépassait 30 milliards de dollars.

Pression politique préélectorale

Dans les documents soumis au tribunal, la FIFA a qualifié les actions de ses homologues européens de jeux politiques préélectoraux. L'organisation a fermement condamné ces tentatives visant à nuire à la réputation de Gianni Infantino :

L'UEFA prétend sans aucun fondement que le président a poursuivi des intérêts personnels ;

Toutes les propositions financières devaient impérativement obtenir l'accord complet des 211 associations membres ;

Le dépôt de la plainte juste avant les élections démontre clairement une pression politique.

La FIFA a demandé au tribunal d'arrêter les tentatives de l'UEFA d'obtenir des documents confidentiels et de mettre fin aux déclarations mensongères diffusées. Ce conflit a encore tendu les relations entre les principales organisations du football mondial.