Le directeur sportif de l'Espanyol s'excuse à cause d'une star du FC Barcelone

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Le directeur sportif de l'Espanyol s'excuse à cause d'une star du FC Barcelone

Selon Goal.com, le directeur sportif de l'Espanyol, Monchi, a été contraint de présenter des excuses officielles aux supporters de son club pour avoir estimé que Lamine Yamal, attaquant du rival historique, le FC Barcelone, méritait le Ballon d'Or. Cette déclaration a suscité une vive indignation et des débats passionnés parmi les fans du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans la culture footballistique catalane, la rivalité entre l'Espanyol et le FC Barcelone est connue pour être extrêmement intense. C'est pourquoi le soutien public d'un dirigeant du club envers un joueur de l'équipe rivale a été perçu comme une trahison par les supporters, déclenchant immédiatement une vague de protestations.

Les causes du conflit

Afin d'éviter une escalade, la direction de l'Espanyol a réagi rapidement pour clarifier le malentendu. Dans une interview accordée à une station de radio espagnole, Monchi a souligné que ces propos n'étaient pas motivés par les intérêts du club ou une quelconque sympathie pour le rival, mais par une pure fierté nationale.

Selon le directeur sportif, il lui a été demandé de choisir parmi trois candidats lors de l'émission : Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal. Il a expliqué qu'il avait préféré le jeune talent défendant les couleurs de l'Espagne plutôt que les joueurs étrangers.

Réaction des supporters et prochain derby

Conscient de son erreur, le dirigeant a admis avoir mal évalué l'humeur des supporters. Il a présenté ses excuses aux personnes offensées, affirmant respecter les sentiments des fans de l'Espanyol et n'avoir eu aucune mauvaise intention. Cependant, il est clair que cette controverse ajoutera encore plus de tension et d'intérêt au prochain match entre les deux équipes.

La prochaine rencontre, où l'Espanyol recevra le FC Barcelone, s'annonce plus intense que jamais. Lamine Yamal aborde ce match en tant que l'un des meilleurs joueurs mondiaux, alors que l'attention du monde du football est à son comble avant l'annonce des prix prestigieux.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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