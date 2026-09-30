Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a réagi avec retenue à l'affaire Manchester City, reconnu coupable d'avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Le dirigeant qatari, en sa qualité de président de l'Association des clubs européens (ECA), s'est abstenu de condamner le club anglais, rapporte la source ixbt.com. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Auparavant, le football anglais avait été secoué par la nouvelle fracassante selon laquelle Manchester City avait perdu en justice concernant les 115 accusations de violations des règles financières. Les enquêtes ont révélé que le club avait dissimulé des dépenses opérationnelles et artificiellement gonflé ses revenus de sponsoring après son rachat par le groupe Abu Dhabi.

Ces actions ont permis au club de contourner les limites de dépenses de l'UEFA et de la Premier League, obtenant ainsi un avantage compétitif déloyal. Suite à cela, la direction de Manchester City a fermement annoncé son intention de faire appel de cette décision, et aucune sanction officielle n'a encore été imposée par la Premier League.

Déclaration à Copenhague et procédures judiciaires

S'exprimant lors de la 33e Assemblée générale des clubs de football européens à Copenhague, au Danemark, le patron du Paris Saint-Germain a adopté une position neutre. S'adressant aux délégués, il a appelé à la patience jusqu'à la conclusion des procédures judiciaires.

« Premièrement, nous ne sommes pas ici pour discuter de quelque chose qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale. Deuxièmement, nous sommes réunis pour nous entraider et nous soutenir », a souligné Nasser Al-Khelaïfi. Selon lui, bien qu'il ne soit pas avocat, il comprend que chaque partie a le droit de faire appel et que ce n'est pas encore le point final.

Il a également ajouté qu'il n'était pas de leur ressort d'évaluer la situation. « Nous ne sommes pas juges et c'est une affaire interne au club anglais, nous verrons où le processus nous mènera », a déclaré le président du Paris Saint-Germain.

Ferran Soriano et la contribution du club

Dans son discours, Nasser Al-Khelaïfi a également salué les services de Ferran Soriano, directeur général de Manchester City, qui siège au conseil d'administration de l'ECA. Il a souligné que Soriano est un atout majeur pour le conseil et qu'il apporte une immense valeur à l'organisation grâce à ses connaissances approfondies.

« Sa carrière est fantastique et Manchester City a également accompli beaucoup de choses positives pour le football. Cependant, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas en position de porter un jugement », a conclu Nasser Al-Khelaïfi.