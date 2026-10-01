Cristiano Ronaldo risque une suspension après avoir quitté le camp du Portugal

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Cristiano Ronaldo risque une suspension après avoir quitté le camp du Portugal

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a quitté le camp de l'équipe suite à un grave conflit avec l'entraîneur principal. Selon ESPN, l'attaquant expérimenté, mécontent d'avoir été laissé sur le banc lors du match contre la Norvège, risque une suspension pouvant aller jusqu'à six mois conformément au règlement de la fédération nationale de football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les événements survenus à Copenhague ont mis en lumière les tensions internes au sein de l'équipe. Lors du match de mardi, Cristiano Ronaldo n'a pas été titularisé, ce qui a provoqué une vive altercation entre le joueur et l'entraîneur. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur avait fermement défendu ses décisions, affirmant clairement que le statut du joueur n'influençait pas ses règles.

La position ferme de l'entraîneur et le conflit

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a souligné avec fermeté qu'il était le seul à prendre les décisions au sein de l'équipe et qu'aucun joueur ou président ne pouvait changer son opinion. Il a déclaré ouvertement qu'il ne ferait jouer le joueur que si nécessaire, sinon il resterait sur le banc. Après cette déclaration, la situation s'est encore compliquée.

Mécontent de cette déclaration, l'attaquant expérimenté a refusé de participer à l'entraînement qui s'est tenu mercredi au stade Parken. Par la suite, il a eu des discussions avec le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença, et a rapidement quitté le camp de l'équipe nationale.

Règles disciplinaires de la fédération et risques

Selon le règlement disciplinaire de la FPF, tout joueur qui quitte les activités, les entraînements ou les matchs de l'équipe nationale sans justification est passible de sanctions sévères. Le règlement de la fédération contient des clauses précises prévoyant des sanctions sérieuses à l'encontre des joueurs professionnels.

Conformément aux règles, un joueur ayant quitté l'équipe nationale sans autorisation peut être suspendu de toutes compétitions pour une durée allant d'un mois à six mois. Une amende comprise entre 500 et 1 000 euros est également prévue pour le joueur professionnel.

Pour l'instant, la Fédération portugaise de football a publié une déclaration officielle se limitant à informer des changements dans l'effectif, notamment le retour de João Félix dans le groupe, ainsi que l'absence de Francisco Conceição et Cristiano Ronaldo à l'entraînement. Les médecins et les responsables poursuivent les négociations pour résoudre la situation.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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