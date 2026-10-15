Quatre candidats annoncés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des champions

·65·Sport
Quatre candidats annoncés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des champions

La deuxième journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, dans son nouveau format, est désormais terminée. Après ces rencontres riches en buts et en intensité, le service de presse de l'UEFA a dévoilé les quatre candidats officiels au titre de joueur de la semaine.

Pour cette prestigieuse distinction individuelle, des représentants des grands clubs européens ainsi que des joueurs ayant créé la surprise lors de cette journée sont en lice.

Les héros de la semaine : qui a brillé ?

Les quatre stars suivantes, qui ont joué un rôle clé dans les buts de leurs clubs, figurent sur la liste des nommés :

  • Nicolo Tresoldi (Club Brugge) : Auteur d'un triplé héroïque lors du match dramatique contre l'Inter Milan (4-3), offrant une victoire sensationnelle à son équipe ;

  • Bradley Barcola (Liverpool) : A inscrit un triplé, son premier dans la compétition, lors de la large victoire 6-3 contre le LASK ;

  • Lamine Yamal (Barcelona) : A orchestré les attaques avec brio lors du match contre Galatasaray (4-1), délivrant deux passes décisives ;

  • Harry Kane (Bayern Munich) : A signé un doublé lors du match nul spectaculaire (3-3) contre le Viking.

Quatre candidats annoncés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des champions

Comment le vainqueur est-il désigné ?

Le titre de joueur de la semaine sera décidé par le vote des fans :

  • Processus de vote : Le vainqueur sera annoncé à l'issue du vote public organisé sur le site officiel de l'UEFA ;

  • Calendrier des prochaines rencontres : La troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions reprendra après une courte pause, les 20 et 21 octobre.

Ligue des ChampionsUEFANicolo TresoldiBradley BarcolaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'UEFA publie une déclaration sur le remplacement du président de la FIFAL'UEFA publie une déclaration sur le remplacement du président de la FIFA9 octobre 07:51Cristiano Ronaldo risque une suspension après avoir quitté le camp du PortugalCristiano Ronaldo risque une suspension après avoir quitté le camp du Portugal1 octobre 11:18Nasser Al-Khelaïfi réagit à l'affaire Manchester CityNasser Al-Khelaïfi réagit à l'affaire Manchester City30 septembre 16:34Le conflit entre la FIFA et l'UEFA arrive devant la justice américaineLe conflit entre la FIFA et l'UEFA arrive devant la justice américaine29 septembre 15:36Liverpool recrute deux jeunes talents du club parisienLiverpool recrute deux jeunes talents du club parisien18 août 11:37Dietmar Hamann donne l’avantage à Arsenal dans la course à Bradley BarcolaDietmar Hamann donne l’avantage à Arsenal dans la course à Bradley Barcola17 août 20:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle