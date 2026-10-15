Quatre candidats annoncés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des champions

La deuxième journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, dans son nouveau format, est désormais terminée. Après ces rencontres riches en buts et en intensité, le service de presse de l'UEFA a dévoilé les quatre candidats officiels au titre de joueur de la semaine.

Pour cette prestigieuse distinction individuelle, des représentants des grands clubs européens ainsi que des joueurs ayant créé la surprise lors de cette journée sont en lice.

Les héros de la semaine : qui a brillé ?

Les quatre stars suivantes, qui ont joué un rôle clé dans les buts de leurs clubs, figurent sur la liste des nommés :

Nicolo Tresoldi (Club Brugge) : Auteur d'un triplé héroïque lors du match dramatique contre l'Inter Milan (4-3), offrant une victoire sensationnelle à son équipe ;

Bradley Barcola (Liverpool) : A inscrit un triplé, son premier dans la compétition, lors de la large victoire 6-3 contre le LASK ;

Lamine Yamal (Barcelona) : A orchestré les attaques avec brio lors du match contre Galatasaray (4-1), délivrant deux passes décisives ;

Harry Kane (Bayern Munich) : A signé un doublé lors du match nul spectaculaire (3-3) contre le Viking.

Comment le vainqueur est-il désigné ?

Le titre de joueur de la semaine sera décidé par le vote des fans :