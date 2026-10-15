Bradley Barcola élu joueur de la semaine en Ligue des champions

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Bradley Barcola élu joueur de la semaine en Ligue des champions

À l'issue de la dernière journée prolifique de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le nom du joueur de la semaine a été officiellement annoncé. Selon les résultats du vote des fans sur le site officiel de l'UEFA, le milieu de terrain du club anglais Liverpool a été désigné comme Bradley Barcola le héros le plus brillant de la journée.

Le talent français de 24 ans a réalisé une véritable démonstration lors de la large victoire 6-3 contre l'équipe autrichienne du LASK en inscrivant un triplé, ce qui lui a permis de devenir le joueur de la semaine.

Résultats du vote : Qui étaient les concurrents ?

Dans la catégorie du joueur de la semaine, Barcola a réussi à devancer plusieurs stars renommées du continent avec une large avance :

  • Lamine Yamal (FC Barcelone) : auteur de deux passes décisives lors du match contre Galatasaray (4-1) ;

  • Harry Kane (Bayern Munich) : bien qu'il ait marqué deux fois contre Viking (3-3), il n'a pas pu atteindre le nombre de voix de l'ailier français ;

  • Nicolò Tresoldi (Club Bruges) : a réalisé un triplé lors du match dramatique contre le géant italien de l'Inter (4-3), se classant dans le top 4.

Un début à 150 millions à Anfield et statistiques

Les performances de Bradley Barcola sous le maillot des Merseysiders suscitent un grand intérêt chez les fans :

  • Transfert record : Le joueur français a rejoint Liverpool lors du dernier mercato estival pour un montant de 150 millions d'euros ;

  • Contrat à long terme : Le club anglais a signé un contrat longue durée avec l'ailier jusqu'à l'été 2032 ;

  • Statistiques de la saison en cours : Barcola a disputé un total de 7 matchs toutes compétitions confondues avec Liverpool, inscrivant 3 buts — tous marqués lors de son brillant triplé contre le LASK.

L'éclosion du jeune ailier montre qu'il s'adapte rapidement au système de son nouveau club et qu'il en Ligue des champions devient l'une des armes principales de Liverpool.

Bradley BarcolaLiverpoolLigue des championsUEFAFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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