Qubits 1000 fois plus fiables : Microsoft dévoile le processeur Majorana 2

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Qubits 1000 fois plus fiables : Microsoft dévoile le processeur Majorana 2

Lors de la conférence annuelle Build à San Francisco, Microsoft a dévoilé son processeur quantique de nouvelle génération, Majorana 2. Selon les développeurs, la puce a été créée à l'aide de la plateforme d'IA de l'entreprise nommée Discovery, avec des modifications significatives dans sa conception et sa composition matérielle. Le nouveau processeur remplace la version précédente Majorana 1. Ixbt.com rapporte .

Chetan Nayak, vice-président de Microsoft Quantum, a souligné que l'empilement de matériaux dans Majorana 2 a été amélioré pour former une phase topologique plus stable. Plus précisément, du plomb a été utilisé à la place de l'aluminium supraconducteur de la première version. De plus, la zone active du semi-conducteur a été mise à jour vers une combinaison d'arséniure d'indium et d'arséniure d'indium-antimoine. Ces changements ont contribué à une augmentation significative des performances.

Les experts de l'entreprise expliquent que la nouvelle combinaison de matériaux protège mieux les qubits contre les influences extérieures, y compris le rayonnement cosmique et les interférences électromagnétiques. Ces facteurs ont traditionnellement constitué l'un des principaux défis de l'informatique quantique. Grâce à la transition vers la nouvelle architecture, la fiabilité des qubits a été multipliée par 1000.

Ces succès ont incité Microsoft à réviser ses plans de développement technologique. Selon Chetan Nayak, la feuille de route pour la création d'un ordinateur quantique pratique a été réduite de moitié, et l'entreprise vise désormais à atteindre cet objectif d'ici 2029. De tels ordinateurs seront capables de résoudre des problèmes impossibles pour les supercalculateurs les plus puissants d'aujourd'hui.

Parallèlement à la présentation de Majorana 2, Microsoft a annoncé le lancement public de sa plateforme Discovery. Cette IA agentique a aidé les ingénieurs à concevoir le nouveau processeur et à modéliser ses variantes structurelles. Le système Discovery est conçu pour automatiser la recherche scientifique, analyser de grands volumes de données et accélérer la création de nouveaux matériaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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