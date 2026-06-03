GitLab licencie 14 % de ses effectifs dans le cadre de sa transition vers l'IA

La populaire plateforme GitLab pour développeurs a annoncé le licenciement de près de 14 % de ses effectifs, soit environ 350 employés. Cette décision est liée à la vaste restructuration entamée le mois dernier et à la cessation des activités dans 22 pays. La direction vise à réduire les niveaux de gestion et à se concentrer sur l'infrastructure prenant en charge les flux de travail de l'intelligence artificielle (IA). Techcrunch.com rapporte .

Selon le PDG Bill Staples, les charges de travail agentiques exercent une pression bien plus forte que prévu sur l'infrastructure existante des développeurs. Ce problème n'est pas propre à GitLab ; son principal concurrent, GitHub, rencontre également des difficultés pour maintenir la stabilité du système face au volume massif de données généré par l'IA. Staples a précisé que l'entreprise a entamé une refonte fondamentale de son système git pour soutenir une croissance multipliée par 100.

Pour optimiser l'infrastructure pour les charges de travail IA, GitLab s'est associé à un grand laboratoire d'IA non nommé. La nouvelle stratégie implique le développement d'API spécialisées pour le stockage et la récupération du contexte des agents, ainsi que des outils pour coordonner le travail entre développeurs et agents IA. Des outils de gouvernance et de contrôle seront également intégrés directement à la plateforme.

Ainsi, GitLab rejoint des géants de la tech comme Amazon, Microsoft, Meta et Oracle qui réduisent leurs effectifs pour faire des technologies IA un cœur de métier. Selon Statista, plus de 100 000 emplois ont été supprimés dans le secteur technologique cette année. Fait intéressant, bien que de nombreuses entreprises annoncent des revenus records, elles continuent de réduire leurs effectifs pour investir dans l'IA.

Les performances financières de GitLab montrent également une dynamique positive. Les revenus du premier trimestre ont augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 264 millions de dollars, avec une marge brute bénéficiaire atteignant 88 %. L'entreprise prévoit de dépenser entre 30 et 35 millions de dollars pour la restructuration et les licenciements planifiés.