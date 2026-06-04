Substack lance la fonctionnalité Reply Rules pour les auteurs

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Substack lance la fonctionnalité Reply Rules pour les auteurs

Mercredi, la plateforme Substack a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée « Reply Rules », permettant aux auteurs de mieux contrôler les interactions avec leur audience. Grâce à cet outil, les créateurs de contenu peuvent définir des règles spécifiques pour les commentaires sur leurs publications, Notes ou dans les sections Chat. Par exemple, les auteurs peuvent interdire les textes « AI slop » générés par l'IA, les propos injurieux, ou même exiger que les commentaires soient rédigés exclusivement sous forme de haïku. Techcrunch.com rapporte cette actualité .

Substack explique que le système apprend des actions des utilisateurs, y compris des réponses masquées, et filtre automatiquement les commentaires ne correspondant pas aux préférences de l'auteur. Les auteurs conservent le droit de voir les commentaires masqués et peuvent les rendre visibles à nouveau s'ils changent d'avis. Actuellement, la fonctionnalité Reply Rules est active pour toutes les publications en langue anglaise.

La plateforme a toujours adopté une approche de modération décentralisée, ce qui signifie que les écrivains contrôlent eux-mêmes leurs communautés. Les auteurs disposaient déjà d'outils tels que le verrouillage des publications, la suppression des commentaires et le blocage des utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité devrait réduire la nécessité de vérifier manuellement chaque commentaire.

Il convient de noter que Substack a été critiqué pour sa politique de modération, notamment sa tolérance envers les publications d'extrême droite. Selon les critiques, une telle approche ouvre la voie à une rhétorique nuisible. Substack a souligné de son côté qu'il s'efforce de créer les meilleures conditions pour l'épanouissement de diverses cultures en ligne et reconnaît être confronté à des décisions difficiles dans cette démarche.

Cette année, Substack a déployé plusieurs mises à jour. Celles-ci incluent un studio d'enregistrement et de publication vidéo pour les auteurs, ainsi que le lancement d'une application TV permettant aux abonnés de regarder des publications vidéo et des diffusions en direct sur leur téléviseur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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