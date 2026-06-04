Les utilisateurs d'iPhone privés de notifications sur Max Messenger

Les développeurs du messager russe Max ont signalé des problèmes de livraison des notifications push sur les appareils iPhone. Selon le service de presse du service, après le retrait de l'application de l'App Store, iOS révoque automatiquement le jeton de notification. Ixbt.com rapporte .

En conséquence, le serveur perd la capacité d'envoyer des notifications push à certains smartphones, et les utilisateurs ne reçoivent plus de nouveaux messages en arrière-plan. Tous les messages entrants ne sont visibles que lorsque l'application est lancée manuellement et que le chat est actualisé. Cela annule pratiquement le scénario principal d'utilisation du messager : la notification instantanée.

Dans cette situation, une partie de la fonctionnalité du service perd son efficacité, car les utilisateurs peuvent manquer des messages importants jusqu'à ce qu'ils rouvrent l'application. Il a été précédemment rapporté que Max Messenger avait été retiré de l'App Store. L'équipe du projet tente actuellement de déterminer la cause de ce problème.

Max est un messager d'État russe développé par le holding VK, présenté comme une plateforme nationale pour la communication, les affaires et les services publics. L'application devait être préinstallée sur tous les smartphones vendus en Russie.