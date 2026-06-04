Ramp évaluée à 44 milliards de dollars grâce aux solutions d'IA

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Ramp évaluée à 44 milliards de dollars grâce aux solutions d'IA

La plateforme de gestion des dépenses d'entreprise Ramp a annoncé jeudi avoir levé 750 millions de dollars d'investissements, portant sa valorisation boursière à 44 milliards de dollars. Stimulée par l'intérêt croissant des investisseurs pour les projets fintech basés sur les technologies d'intelligence artificielle (IA), la valeur de l'entreprise a presque triplé en un an. Le tour de financement a été dirigé par ICONIQ, GIC et le Ontario Teachers’ Pension Plan. Selon Techcrunch.com rapporte .

Le chiffre d'affaires annuel de Ramp dépasse actuellement 1,5 milliard de dollars, et l'entreprise a atteint un flux de trésorerie disponible positif. Le nombre de clients a dépassé 70 000, incluant de grandes marques telles que Visa, Uber, Shopify, Anduril et Figma. Initialement lancé comme un outil de gestion des dépenses pour les startups, le projet propose désormais une large gamme de services, y compris les paiements, la détection de fraude, les achats et la comptabilité.

Ramp a attiré l'attention des investisseurs en intégrant des agents IA dans ses produits. Plus précisément, l'entreprise a créé des assistants IA spécialisés pour les processus d'achat, de budgétisation et de comptabilité. De plus, des cartes de crédit d'entreprise spécialisées ont été lancées pour permettre aux agents IA d'effectuer des paiements de manière autonome. Cela permet aux entreprises de contrôler l'utilisation des jetons IA chez divers fournisseurs.

Le PDG Eric Glyman a souligné que Ramp prévoit de devenir une société cotée en bourse (IPO) à l'avenir, bien qu'aucun calendrier précis n'ait encore été fixé. À ce jour, la startup a réussi à lever plus de 3 milliards de dollars d'investissements au total. Les nouveaux fonds seront dirigés vers le développement ultérieur de l'infrastructure IA et la création de nouveaux outils pour aider les entreprises à optimiser leurs dépenses liées à l'IA.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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