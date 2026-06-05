Les astronautes de la NASA se réfugient dans une capsule SpaceX en raison d'une panne de l'ISS

La NASA a ordonné à cinq astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) de se réfugier dans la capsule SpaceX Crew Dragon en raison d'une nouvelle fuite d'air dans le module de service du segment russe. La représentante de la NASA, Bethany Stevens, a annoncé sur le réseau social X que l'agence Roscosmos avait détecté de nouvelles fissures dans le module et lancé d'importants travaux de réparation. Techcrunch.com rapporte .

Par mesure de précaution, la NASA a demandé aux quatre membres de la mission SpaceX Crew-12 de l'agence et à l'astronaute Chris Williams de rester dans la capsule Dragon en mode haute sécurité jusqu'à la fin des réparations. Des spécialistes travaillent avec la communauté internationale et leurs homologues russes pour résoudre complètement ce problème.

Le problème de fuite d'air dans le module de service russe persiste depuis longtemps. Selon Stevens, ces fissures restent une source de préoccupation majeure que la NASA surveille attentivement et en permanence. On ne sait pas encore combien de temps les astronautes resteront dans la capsule Crew Dragon.

Actuellement, 10 personnes résident à bord de l'ISS. Quatre d'entre elles sont arrivées en février dans le cadre de la mission SpaceX Crew-12, tandis que les autres sont arrivées en novembre dernier à bord du vaisseau spatial russe Soyouz. Cette urgence survient alors que l'avenir de la station est remis en question.

La direction de la NASA, notamment sous la direction de Jared Isaacman, prévoit de remplacer la station spatiale vieillissante par de nouveaux modules produits commercialement d'ici la fin de la décennie. Pour l'instant, la NASA et SpaceX n'ont pas fourni de commentaires officiels supplémentaires sur la situation.