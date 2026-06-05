Les astronautes de la NASA se réfugient dans SpaceX Dragon à cause d'une fuite

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Les astronautes de la NASA se réfugient dans SpaceX Dragon à cause d'une fuite

La NASA a ordonné à cinq astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) d'utiliser temporairement la capsule SpaceX Crew Dragon comme abri. Cette mesure a été prise pour faire face à de nouvelles fuites d'air détectées dans le module de service russe et pour assurer la sécurité pendant les travaux de réparation. Selon Techcrunch.com rapporte .

La porte-parole de la NASA, Bethany Stevens, a annoncé sur la plateforme X que Roscosmos avait détecté de nouvelles fissures dans son module et lancé des opérations de réparation d'envergure. Par précaution, quatre membres de la mission SpaceX Crew-12 et l'astronaute Chris Williams sont restés en état d'alerte élevé à l'intérieur de la capsule Dragon jusqu'à la fin des réparations.

Cependant, environ une heure plus tard, Roscosmos a temporairement suspendu les travaux de réparation pour effectuer des mesures supplémentaires et analyser les données. Par la suite, la NASA a instruit les membres d'équipage de mettre fin au protocole d'abri sécurisé et de reprendre leurs tâches planifiées sur la station.

Les problèmes liés aux fuites d'air dans le module de service russe persistent depuis longtemps. Selon un représentant de la NASA, ces fissures sont une source de préoccupation constante pour l'agence et sont étroitement surveillées. Actuellement, un total de 10 personnes, dont des représentants de la NASA, de Roscosmos et de l'Agence spatiale européenne, opèrent à bord de l'ISS.

Cet incident s'est produit alors que l'avenir de la Station spatiale internationale est remis en question. Sous la direction du nouveau chef de la NASA, Jared Isaacman, l'agence prévoit de remplacer la station vieillissante par des modules produits par des entreprises commerciales d'ici la fin de la décennie.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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