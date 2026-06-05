Présentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellites

Le premier complexe national de test de la sécurité des micropuces à l'aide de lasers a été présenté au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'appareil, appelé LFI-26 (Laser Fault Injection), a été développé par Positive Technologies. Les représentants de l'entreprise ont souligné que de tels équipements n'étaient auparavant pas fabriqués en Russie, obligeant les organisations à les acheter auprès de fournisseurs étrangers comme le français ALPhANOV et le néerlandais Riscure. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon les créateurs, le système permet d'introduire des « pannes contrôlées » dans le fonctionnement des puces grâce à un rayonnement laser dirigé. Cette technologie aide à prendre le contrôle total des appareils et des données, identifiant ainsi les vulnérabilités des systèmes de protection. De telles recherches sont considérées comme une étape cruciale dans la cybersécurité moderne.

Selon Alexey Usanov, responsable du centre R&D de Positive Labs, le développement de leur propre système laser était une étape nécessaire pour maintenir les compétences en matière de sécurité matérielle après le départ des fournisseurs occidentaux du marché. Sans de tels équipements, il est impossible d'analyser pleinement la sécurité des puces étrangères ou de vérifier la qualité de protection des bases de composants locaux.

Le champ d'application de l'appareil LFI-26 est très large : des cartes bancaires et des portefeuilles crypto aux smartphones iPhone, en passant par les unités de contrôle des véhicules et même les satellites orbitaux. Le nouveau système fait partie d'une gamme d'équipements conçus pour la recherche sur la sécurité de la microélectronique.