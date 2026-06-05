Google et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureaux

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Google et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureaux

Google et le FBI ont lancé un avertissement concernant les nouvelles tactiques du groupe de cybercriminels Silent Ransom Group, qui cible les cabinets d'avocats. Les hackers n'opèrent plus seulement à distance, mais se rendent également personnellement dans les bureaux des victimes déguisés en faux employés IT pour voler des données. Selon un rapport de Mandiant et du Google Threat Intelligence Group, des dizaines d'entreprises ont été ciblées par de telles attaques de janvier à mai cette année. Techcrunch.com rapporte .

Les criminels entrent dans les bureaux et copient des données depuis les ordinateurs à l'aide de clés USB ou permettent à d'autres membres du groupe d'accéder aux appareils à distance. Selon Charles Carmakal, directeur général chez Mandiant, le groupe possède une vaste expérience dans la réalisation de cyberattaques en corrompant des employés ou en accédant illégalement aux bâtiments. Les représentants du FBI ont également confirmé que de tels cas ont été observés à plusieurs reprises dans le cadre du schéma de la Silent Ransom Group.

Contrairement aux méthodes traditionnelles de ransomware, les attaquants ne chiffrent pas les données, mais les volent simplement et menacent de les publier sur un site web spécial. Si l'entreprise ne paie pas, les contrats, les numéros de sécurité sociale et les rapports financiers seront divulgués sur le réseau public. Les hackers font pression sur les victimes en envoyant des messages directs : "S'il n'y a pas d'accord, nous avertirons vos partenaires et clients, puis nous publierons les données."

Le groupe utilise également activement des méthodes de phishing et d'ingénierie sociale. Ils se font passer pour des représentants du support technique et persuadent les utilisateurs de partager leur écran via Zoom ou Microsoft Teams ou de télécharger des applications spéciales. De cette manière, ils contournent les systèmes de sécurité et accèdent au système sous le prétexte de la migration des données d'entreprise ou de vérifications de sécurité.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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