La valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollars

Supabase, une plateforme de base de données open source, a annoncé vendredi avoir clôturé un tour de financement de série F de 500 millions de dollars. Suite à cet investissement, la valorisation boursière de l'entreprise a atteint 10,5 milliards de dollars. Ainsi, la start-up a doublé sa valeur en peu de temps, obtenant officiellement le statut de "decacorne". Techcrunch.com rapporte .

Selon Paul Copplestone, PDG et cofondateur de l'entreprise, l'utilisation de la plateforme a augmenté de plus de 600 % au cours de la dernière année. Fait intéressant, plus de 60 % des bases de données nouvellement créées sont lancées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Actuellement, le nombre d'utilisateurs de Supabase approche les 10 millions, un chiffre qui a également doublé au cours des huit derniers mois.

Copplestone a souligné le rôle important des modèles d'IA comme Claude Code et Codex dans cette croissance sans précédent. Selon lui, l'intelligence artificielle élargit considérablement le nombre de personnes ayant des capacités de programmation. Actuellement, des entreprises populaires telles que Figma, Replit, Bolt et Lovable utilisent activement la plateforme Supabase.

Supabase utilise la base de données open source Postgres comme fondation technique. De plus, l'entreprise a lancé un nouvel outil appelé Multigres pour simplifier la gestion du système. Cet outil permet une gestion centralisée des tâches complexes liées à la mise à l'échelle de la base de données.

Le tour de financement a été dirigé par le fonds GIC. Il a également impliqué de nouveaux partenaires tels que Georgian et Salesforce Ventures, aux côtés d'investisseurs existants comme Stripe. Le dirigeant de Supabase a souligné que la stratégie consistant à rester fidèle à sa vision produit, plutôt que de s'adapter uniquement aux demandes des grandes entreprises, a porté ses fruits.