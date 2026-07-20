La fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery suspendue : un accord de 110 milliards de dollars en péril

Un tribunal américain a temporairement suspendu le processus de fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery, l'une des plus grandes transactions du monde des médias. Ce méga-accord, évalué à 110 milliards de dollars, a été freiné par une plainte déposée par les procureurs de 12 États. Cette décision judiciaire marque une nouvelle étape dans la lutte contre les monopoles sur le marché mondial du cinéma et des télécommunications. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

La juge fédérale américaine Araceli Martínez-Olguín, après avoir entendu les arguments des parties, a décidé de geler l'accord pour 14 jours. Une coalition menée par le procureur général de Californie, Rob Bonta, souligne que cette fusion nuirait gravement à la libre concurrence. Selon TechCrunch, si les parties ne parviennent pas à un accord dans ce délai, les procureurs demanderont une prolongation de la mesure conservatoire.

Concurrence et impact sur le marché

Selon les procureurs, la fusion de deux studios majeurs aurait des conséquences négatives pour les cinémas, les distributeurs de télévision par câble et les téléspectateurs. La plainte note qu'une telle concentration du marché étoufferait la concurrence dans trois domaines clés : la distribution de films en salle, la diffusion des blockbusters les plus rentables et l'octroi de licences pour les principales chaînes câblées.

« L'histoire montre que lorsque quelques personnes détiennent un pouvoir immense sur des marchés essentiels à la vie des gens, les opportunités diminuent et la qualité des produits et services se dégrade », a déclaré Rob Bonta. Selon lui, cette procédure judiciaire est une étape cruciale pour préserver un marché libre et équitable au service des créateurs et du public.

L'avenir du streaming et de la télévision

Si cet accord aboutissait, des plateformes de streaming majeures comme Paramount+ et HBO Max (Max) devraient être réunies sous une même bannière. Cette opération permettrait également de fusionner les actifs de Paramount, tels que CBS et MTV, avec CNN et HBO de Warner Bros. Discovery, créant ainsi le plus grand portefeuille de chaînes de télévision au monde. Le dirigeant de Paramount, David Ellison, prévoyait initialement de conclure l'accord d'ici septembre.

Cet obstacle juridique pourrait porter un coup dur à la transformation de Paramount, qui cherche à rivaliser avec des géants comme Netflix. Des experts du secteur, des réalisateurs et des acteurs s'opposent également à cette fusion. Ils estiment qu'une telle consolidation de l'industrie médiatique américaine réduirait la diversité créative et entraînerait une hausse des prix.

Pour l'instant, les représentants de Paramount et de Warner Bros. Discovery s'abstiennent de tout commentaire officiel sur la décision du tribunal. Si la justice annule définitivement l'accord, il sera enregistré comme l'un des plus grands échecs de l'histoire d'Hollywood. Cette nouvelle est également importante pour les téléspectateurs internationaux, car les politiques de contenu et de licence de ces plateformes influencent les prix et la disponibilité des contenus à l'échelle mondiale.