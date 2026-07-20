SpaceX fait face à un arrêt inattendu : le vol de Falcon 9 annulé dans les dernières secondes

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SpaceX fait face à un arrêt inattendu : le vol de Falcon 9 annulé dans les dernières secondes

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a rencontré des problèmes techniques lors de sa dernière mission spatiale. Le lancement de la fusée Falcon 9, prévu depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, a été automatiquement interrompu quelques secondes avant le décollage, après l'allumage des moteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette mission visait à mettre en orbite 24 nouveaux satellites Starlink. Selon la publication ixbt.com, bien que les neuf moteurs Merlin du premier étage de la fusée destinés à la mission Starlink 17-39 aient été allumés, le système automatique a ordonné l'annulation du vol.

Défaillances techniques et mesures de sécurité

Pour l'instant, les experts de SpaceX n'ont pas fait de déclaration officielle sur les raisons de l'arrêt du vol. Habituellement, de tels incidents surviennent lorsque les ordinateurs de bord de la fusée détectent un écart par rapport à la normale sur l'un des capteurs. Contrairement au programme Starship, l'entreprise préfère ne pas divulguer les détails de ces incidents mineurs liés à Falcon 9.

Il est à noter qu'il s'agit du deuxième incident de ce type observé dans les opérations de SpaceX au cours de la dernière semaine. Auparavant, le 13e vol d'essai du projet Starship avait été interrompu selon un scénario similaire, c'est-à-dire dans les dernières secondes après l'allumage des moteurs. Cela témoigne de l'approche extrêmement rigoureuse de l'entreprise en matière de sécurité des vols.

Le projet Starlink pourrait également avoir une importance stratégique pour des pays dotés de vastes territoires comme l'Ouzbékistan. L'expansion de ce réseau, qui fournit actuellement un accès Internet haut débit à de nombreuses régions isolées du monde, contribue à améliorer la qualité des communications numériques mondiales. C'est pourquoi chaque lancement, réussi ou non, est au centre de l'attention des experts du secteur.

Selon les experts, de tels arrêts sont considérés comme normaux pour des fusées réutilisables comme Falcon 9. Le premier étage de la fusée est programmé pour interrompre le vol en cas de situation suspecte afin de préserver ses ressources et de protéger l'équipement coûteux. Dans les prochaines heures, les ingénieurs de SpaceX devraient procéder à une nouvelle inspection de tous les systèmes et fixer une nouvelle date de lancement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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