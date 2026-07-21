Le réseau social X a entièrement repensé son application pour les utilisateurs Android

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Le réseau social X a entièrement repensé son application pour les utilisateurs Android

Le réseau social X, détenu par Elon Musk, a complètement mis à jour son application destinée à la plateforme Android. Après un projet d'ingénierie à grande échelle ayant duré environ un an, l'entreprise a présenté une version totalement nouvelle de l'application. Ce changement vise à résoudre les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs Android depuis des années. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com, la nouvelle application n'a pas été construite sur l'ancien code, mais réécrite à partir de zéro en utilisant les technologies modernes Kotlin et Jetpack Compose. Ce projet est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du réseau social. La version précédente était critiquée par les utilisateurs pour sa lenteur et ses nombreux bugs par rapport à l'application iOS.

Vitesse et stabilité : les changements majeurs

Nikita Bier, responsable produit chez l'entreprise, a souligné que la nouvelle version est supérieure à l'ancienne à tous égards. Selon X, le défilement (scrolling), le chargement des données et le système de notifications sont désormais beaucoup plus rapides et fluides. Ces améliorations devraient renforcer l'attractivité de la plateforme sur les marchés mondiaux où les appareils Android sont dominants.

L'année dernière, l'application X a connu des erreurs critiques, les utilisateurs ayant même eu des difficultés à ouvrir des posts via des liens. La nouvelle architecture ne résout pas seulement les problèmes actuels, mais permettra également d'intégrer de nouvelles fonctionnalités à une « vitesse fulgurante » à l'avenir. Il s'agit d'une étape importante dans le développement du concept de « everything app » de la plateforme X.

Projets pour le futur proche

Bien que l'application ait été considérablement améliorée, les développeurs reconnaissent qu'il reste encore du travail à faire. Actuellement, l'équipe travaille sur les points suivants :

  • Optimisation accrue des performances sur les anciens appareils Android ;
  • Adaptation complète de la fonctionnalité Spaces pour les discussions audio en direct ;
  • Ajout d'un nouvel éditeur vidéo et de la fonctionnalité de réactions vidéo ;
  • Mise en place du système de Cashtags et de flux personnalisés (custom timelines).
En août dernier, la direction de X avait annoncé la création d'une « dream team » composée des meilleurs développeurs pour transformer radicalement l'application Android. En octobre, le nombre record de téléchargements sur la plateforme Android a démontré la priorité accordée à ce projet par l'entreprise.

L'application mise à jour est désormais disponible sur le Google Play Store. Les utilisateurs actuels peuvent profiter de toutes les améliorations en mettant simplement à jour leur application. L'équipe de X vise à atteindre une parité fonctionnelle totale entre les versions Android et iOS dans les mois à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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