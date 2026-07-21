Le moteur du Boeing 787 établit un record : 50 millions d'heures de vol et une fiabilité inégalée

Une nouvelle étape de l'excellence technologique a été franchie dans le monde de l'aviation. Les moteurs GEnx-1B, fabriqués par GE Aerospace, ont atteint un total de 50 millions d'heures de vol depuis leur mise en service. Ce chiffre est reconnu comme le résultat le plus rapide de l'histoire des moteurs pour avions commerciaux gros-porteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les moteurs GEnx-1B sont principalement installés sur les Boeing 787 Dreamliner et sont actuellement exploités par plus de 50 compagnies aériennes dans le monde. Selon les données d'ixbt.com, ces types de moteurs effectuent en moyenne plus de 600 000 heures de vol par mois. Cela démontre le haut niveau de confiance accordé à cette technologie dans l'industrie aéronautique.

Fiabilité inégalée et performances techniques

L'aspect le plus remarquable du rapport présenté par GE Aerospace est l'indice de fiabilité du moteur. Il est indiqué que la fiabilité de dispatch atteint 99,98 %. Cela signifie que presque tous les vols prévus ont été effectués sans aucun retard technique lié au moteur.

La famille GEnx est utilisée non seulement sur le Boeing 787 Dreamliner, mais aussi sur les Boeing 747-8. La version GEnx-2B, en service depuis 2011, a accumulé 24 millions d'heures de vol. Au total, tous les moteurs de la série ont accompli avec succès 75 millions d'heures de fonctionnement et près de 12 millions de cycles de décollage et d'atterrissage.

Au cours de la dernière décennie, les ingénieurs de GE Aerospace ont travaillé sans relâche pour améliorer la durabilité du moteur. Grâce à la modernisation des aubes de turbine haute pression et des revêtements de la chambre de combustion, la durée de vie entre les entretiens techniques du moteur dans des conditions climatiques complexes a été multipliée par plus de deux.

Place sur le marché de l'aviation

La série GEnx est devenue le moteur gros-porteur le plus rapidement vendu de l'histoire de GE Aerospace. À ce jour, l'entreprise a livré plus de 3 000 unités. Ce chiffre augmente en harmonie avec les plans de Boeing visant à accroître le volume de production des Boeing 787 Dreamliner.

Les Boeing 787 Dreamliner occupent également une place importante sur le marché de l'aviation en Ouzbékistan. L'efficacité et la sécurité de ces avions dans la flotte du transporteur national sont assurées précisément par ces moteurs de haute technologie. En augmentant ses volumes de livraison, GE Aerospace vise à renforcer davantage sa position dans la logistique aéronautique mondiale.