Xiaomi présente le nouveau Mijia Electric Shaver, abordable et doté d'une autonomie de 90 jours

·30·Technologie
Xiaomi présente le nouveau Mijia Electric Shaver, abordable et doté d'une autonomie de 90 jours

Le géant technologique chinois Xiaomi continue d'élargir son écosystème de gadgets domestiques. Cette fois, l'entreprise a dévoilé le rasoir électrique Mijia Electric Shaver de nouvelle génération, conçu pour les hommes, alliant haute performance et prix abordable. L'appareil attire l'attention des utilisateurs non seulement par son design compact, mais aussi par ses capacités techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, le nouveau modèle est actuellement disponible en phase de financement participatif sur la plateforme Xiaomi Youpin. La principale particularité de l'appareil est sa conception innovante de tête annulaire. Cette technologie aide à diriger précisément les poils vers les lames et réduit considérablement la probabilité que des poils restent sur les zones difficiles du visage.

Haute vitesse et système intelligent

Le Mijia Electric Shaver est équipé d'un système de double coupe à trois lames. Le moteur haute vitesse intégré possède une puissance permettant jusqu'à 5 millions de mouvements par minute. Un tel indicateur accélère considérablement le processus de rasage et prévient l'irritation de la peau. Les ingénieurs de Xiaomi soulignent que cette conception met fin aux désagréments tels que les pincements ou les tiraillements de poils.

De plus, le rasoir est doté d'un système intelligent de gestion adaptative de la puissance. Cette fonction ajuste automatiquement la vitesse du moteur en fonction de l'épaisseur et de la densité de la barbe. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi d'assurer une approche individuelle pour chaque utilisateur.

Autonomie et protection

L'un des points forts du nouveau gadget est sa batterie. Une fois complètement chargé, l'appareil peut fonctionner en mode autonome jusqu'à 90 jours. Cela en fait un compagnon idéal pour les longs voyages et les déplacements. L'utilisateur n'a pratiquement pas à se soucier du chargeur pendant près de trois mois.

Une attention particulière a également été portée à l'hygiène et à la durabilité. Le corps du Mijia Electric Shaver est protégé contre l'eau selon la norme IPX7. Cela permet aux utilisateurs de laver facilement le rasoir sous l'eau courante après utilisation. De plus, l'appareil convient aussi bien pour le rasage à sec qu'avec de la mousse.

Actuellement, le nouveau produit est proposé dans le cadre d'une promotion à environ 30 dollars. Une fois la phase principale des ventes lancée, son prix de détail devrait atteindre 35 dollars. Compte tenu de la popularité des produits Xiaomi sur le marché, on peut supposer que ce modèle apparaîtra bientôt sur les étagères des détaillants locaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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