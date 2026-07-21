Tournant majeur dans le monde de l'IA : le protocole MCP passe à une nouvelle étape

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Tournant majeur dans le monde de l'IA : le protocole MCP passe à une nouvelle étape

Les technologies d'intelligence artificielle ne reposent pas seulement sur des réseaux de neurones puissants, mais aussi sur des infrastructures complexes permettant leur connexion à des données externes. Le Model Context Protocol (MCP), l'un de ces piliers essentiels, bénéficiera bientôt d'une mise à jour majeure. Bien que ce changement ne soit pas immédiatement visible pour les utilisateurs finaux, il devrait avoir un impact significatif sur la vitesse et l'échelle des systèmes d'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le protocole MCP est une sorte de « pipeline d'ingénierie » qui permet aux modèles d'IA d'accéder en toute sécurité à des calendriers, des bases de données ou des outils d'entreprise internes. Selon les explications fournies par la société Arcade, la nouvelle version modifiera radicalement la manière dont le système gère les identifiants de session (session IDs). Cela permettra aux serveurs d'IA de communiquer avec des millions d'utilisateurs simultanément et sans interruption.

Problème d'échelle et nouvelle solution

Dans le système actuel, lorsqu'un client comme Claude se connecte à un serveur, il fournit des informations sur sa version et ses capacités. En réponse, le serveur fournit un identifiant de session spécifique. Cependant, pour les grandes entreprises servant des millions d'utilisateurs, cette méthode pose de sérieux problèmes. En effet, lorsque les requêtes sont réparties sur des dizaines de serveurs dans différentes régions, il est difficile pour chaque machine de « se souvenir » de l'identifiant précédent de l'utilisateur.

Dans le nouveau système, le protocole MCP adopte une approche « stateless » (sans état). Cela ressemble au principe de fonctionnement des sites web modernes. Par conséquent, la maintenance du système est simplifiée et les coûts de lancement de projets à grande échelle sont réduits. Selon les experts, c'est précisément à cause de cet obstacle technique que de nombreuses entreprises hésitaient jusqu'à présent à déployer des agents d'IA à grande échelle.

Développement de l'infrastructure et avenir

Bien que le processus d'entraînement des modèles d'IA progresse rapidement, leur infrastructure technique et leurs normes se forment un peu plus lentement. La mise à jour du MCP servira à combler cette lacune. Selon ixbt.com, les travaux sur les nouvelles spécifications étaient en cours depuis mai et devraient être mis en œuvre à partir de la semaine prochaine.

En conclusion, cette mise à jour technique contribuera à rendre l'écosystème de l'IA plus stable et flexible. À l'avenir, nous assisterons à une intégration plus intelligente et plus rapide de bots comme ChatGPT ou Claude avec nos données personnelles et nos outils de travail. Cela renforcera encore la place des assistants numériques dans notre vie quotidienne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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