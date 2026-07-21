Archer et Anduril présentent le nouvel appareil volant hybride Thunder

Archer Aviation, leader dans le domaine des technologies aéronautiques, en collaboration avec la startup de technologies de défense Anduril, a dévoilé le nouvel appareil à décollage et atterrissage vertical (VTOL) Thunder. Présenté lors du salon aéronautique Farnborough Airshow au Royaume-Uni, cet appareil devrait ouvrir de nouvelles opportunités non seulement pour des applications militaires, mais aussi pour la logistique commerciale. Selon Ixbt.com, ce projet est une solution hybride entre les taxis aériens urbains et les convertiplanes militaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

La principale caractéristique de l'appareil Thunder réside dans son groupe motopropulseur. Si le précédent taxi aérien Midnight d'Archer fonctionnait entièrement à l'électricité, le nouveau modèle Thunder est doté d'un système hybride série. Son moteur à combustion interne génère de l'énergie pour les moteurs électriques. Cette approche permet d'augmenter considérablement l'autonomie de vol, ce qui est crucial pour les missions longue distance.

Une synergie entre objectifs militaires et commerciaux

Anduril décrit cet appareil comme un drone de combat entièrement autonome. La version initiale est conçue pour effectuer des missions sans pilote et opérer en coordination avec des avions pilotés. Cependant, les représentants d'Archer soulignent que la version commerciale de la plateforme sera également présentée au grand public prochainement, ce qui témoigne de l'étendue des capacités de cette technologie.

Thunder ne se limite pas au secteur militaire. Les développeurs prévoient d'utiliser cet appareil dans les domaines suivants :

Services de transport de fret et logistique ;

Livraison rapide vers des zones difficiles d'accès ;

Opérations à longue distance ;

Assistance en cas d'urgence.

Actuellement, le marché des taxis aériens traverse certaines difficultés financières, car les autorisations nécessaires pour les vols commerciaux n'ont pas encore été obtenues dans de nombreux pays. Par exemple, Archer a annoncé une perte de 217,7 millions de dollars au premier trimestre 2026. Par conséquent, l'entrée de l'entreprise dans le secteur de la défense et le passage aux technologies hybrides pourraient se justifier stratégiquement.

Pour des pays aux territoires vastes et montagneux, de tels appareils VTOL hybrides pourraient revêtir une grande importance à l'avenir. Contrairement aux appareils entièrement électriques, les systèmes hybrides permettent un service plus long et plus efficace dans les zones où l'infrastructure est limitée. Ce partenariat entre Archer et Anduril est une étape importante qui devrait marquer une nouvelle ère dans l'industrie aéronautique.