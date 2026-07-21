Google travaille sur la nouvelle génération de puces Frozen v2 : Gemini va devenir encore plus rapide

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Google travaille sur la nouvelle génération de puces Frozen v2 : Gemini va devenir encore plus rapide

La société Google, appartenant à la holding Alphabet, développe un nouveau processeur serveur visant à augmenter considérablement l'efficacité de ses modèles d'intelligence artificielle Gemini. Créée sous le nom de code "Frozen v2", cette puce devrait non seulement accroître la vitesse de traitement des systèmes d'IA, mais aussi réduire significativement la consommation d'énergie. Ce projet est considéré comme une étape importante vers l'indépendance matérielle du géant technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon des sources anonymes citées par The Information, la nouvelle puce devrait être mise en service en 2028. Les premières estimations indiquent que la Frozen v2 sera 6 à 10 fois plus efficace que les puces Google actuelles. Cet indicateur est mesuré par le nombre de jetons générés par unité d'énergie consommée.

Indépendance technologique et concurrence avec NVIDIA

Actuellement, le marché mondial de l'IA est fortement dépendant des puces NVIDIA. Des entreprises comme Google, Microsoft et OpenAI cherchent à réduire cette dépendance et à créer des puces optimisées au maximum pour leurs logiciels. Produire ses propres puces permet à Google non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'assurer une stabilité face à la pénurie mondiale de puissance de calcul.

Bien que les représentants de Google n'aient pas confirmé directement ce projet à TechCrunch, ils ne l'ont pas démenti non plus. L'entreprise a déclaré qu'elle expérimentait constamment de nouvelles innovations afin d'offrir une performance maximale à ses utilisateurs. Cette approche permet d'optimiser les systèmes pour des charges de travail réelles en concevant simultanément le matériel et le logiciel.

Situation du marché et réaction des investisseurs

La course à l'IA ne se limite pas à Google. Par exemple, en juin, OpenAI a annoncé son premier processeur nommé Jalapeño. De plus, des rapports indiquent qu'Anthropic discute d'un partenariat avec Samsung pour la production de puces. Ces mouvements montrent que la lutte pour le matériel s'intensifie parmi les leaders du secteur.

Les investisseurs s'inquiétaient depuis longtemps des dépenses massives prévues par Alphabet pour sa stratégie d'IA. Cette année, Google prévoit d'investir environ 180 à 190 milliards de dollars dans ce secteur. Les nouvelles concernant Frozen v2 ont renforcé la confiance des investisseurs dans la rentabilité de ces investissements. Suite à ces annonces, la valeur des actions de l'entreprise a augmenté de près de 3 % lundi matin.

De telles nouvelles sont également importantes pour le marché technologique. L'augmentation de l'efficacité des services Google et du réseau neuronal Gemini permettra à l'avenir de rendre les solutions basées sur l'IA plus abordables et plus rapides pour les développeurs et les utilisateurs locaux, favorisant ainsi le développement de l'économie numérique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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