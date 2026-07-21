La veste en cuir du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, vendue aux enchères pour près d'un million de dollars

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La veste en cuir du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, vendue aux enchères pour près d'un million de dollars

La veste en cuir, symbole du style emblématique de Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA et l'une des personnalités les plus influentes du monde technologique, a été vendue à un prix inattendu lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Cette vente a suscité un grand émoi non seulement parmi les passionnés de technologie, mais aussi chez les collectionneurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce vêtement, de la marque Tom Ford et signé par Jensen Huang, a finalement été adjugé à 960 000 USD. Selon les estimations initiales, le prix maximum du lot était prévu autour de 60 000 dollars, mais le montant final a dépassé les attentes de 16 fois.

Selon les informations d'ixbt.com, 65 acheteurs ont participé à cette vente aux enchères, se livrant à une concurrence intense. Les vestes en cuir de Jensen Huang sont sa carte de visite depuis de nombreuses années, et il apparaît dans ce type de tenue lors de presque toutes les grandes présentations, y compris celles des nouvelles puces NVIDIA.

Objectifs caritatifs et comparaison technologique

Les représentants de Sotheby's ont souligné que tous les fonds récoltés seront reversés à des œuvres caritatives. Plus précisément, ces fonds serviront à financer des bourses, des subventions et des programmes de résidence pour les spécialistes travaillant dans les domaines de la technologie, des sciences, de la culture et de diverses innovations.

Si l'on compare ce prix d'un point de vue technologique, l'argent payé pour une seule veste permettrait d'acheter environ 250 unités de l'une des cartes graphiques les plus puissantes et coûteuses du marché actuel : le modèle GeForce RTX 5090. Cela démontre la valeur extrêmement élevée de ce lot.

Pour l'instant, aucune information n'a été divulguée sur l'identité de l'acheteur de cet objet unique. L'acquéreur a préféré garder l'anonymat. Il convient également de noter que NVIDIA, sous la direction de Jensen Huang, est en tête du classement des entreprises les plus valorisées au monde suite au boom de l'AI.

En Ouzbékistan, les produits NVIDIA, en particulier les cartes graphiques de la série GeForce, sont très populaires parmi les joueurs et les graphistes. La vente d'un objet personnel de Jensen Huang à un tel prix confirme une fois de plus qu'il est non seulement un homme d'affaires, mais une véritable icône du monde technologique moderne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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